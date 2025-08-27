Őszi kedvencek egy helyen – a Pepita.hu már felkészült a szezonra (x)

Idén ősszel a Pepita.hu rendkívüli mérföldkőhöz érkezett, ugyanis a magyar e-kereskedelem meghatározó szereplője a 8. születésnapját ünnepli. Az online piactér, amely napjainkra már közel 6 millió termékkel büszkélkedhet, a családi bevásárlás teljes spektrumát lefedi, a konyhai eszközöktől kezdve a gyermekjátékokon át egészen a háztartási kellékekig.
A 8-as szám azonban nem csupán a Pepita fennállásának éveit szimbolizálja, hanem a nemzetközi terjeszkedés sikerét is jelképezi: Magyarországon kívül Romániában, Bulgáriában, Szlovákiában, Lengyelországban, Ausztriában, Németországban és Horvátországban is jelen van a cég a Pepita.com online áruházzal. A folyamatosan megújuló akciós kínálat egész évben várja a vásárlókat, de a születésnapi kampány keretében szeptemberben még nagyobb kedvezményekkel készülnek a Pepita.hu és a Pepita.com vásárlói számára.
A nyári forróság fokozatos enyhülésével párhuzamosan a vásárlói preferenciák is érezhetően megváltoztak. A mobil klímák és a medencék iránti óriási keresletet felváltották a tanszerek és az őszi szezonális termékek. A családok elkezdték beszerezni a tanévkezdéshez elengedhetetlen iskolatáskákat, tolltartókat, íróasztalokat és irodai székeket. Felpezsdült továbbá a kereslet az őszi barkácstermékek, a lakberendezési tárgyak, a fűtőtestek, valamint a meleg ruházat és cipők iránt. Az éghajlati változások miatt a vásárlók korábban kezdenek el felkészülni a hidegebb hónapokra. Papp Máté, a Pepita Group növekedésért felelős vezetője elmondta: „Tekintettel az egyre változékonyabb időjárásra, különösen fontos, hogy a közel 6 millió termékajánlatból minden termékcsoport megtalálható legyen a Pepitán, ezért a 8. születésnapi kampányunk idején nemcsak nyári, hanem már őszi és téli termékeket is találnak a látogatók.”
A Pepita.hu sikerének alappillére a kényelmes, gyors és megbízható online vásárlási élmény. A vállalat célja, hogy a családok minden szükséges terméket megtaláljanak egyetlen, könnyen kezelhető felületen. A széles, több mint 6 milliós termékkínálat mellett kiemelt hangsúlyt fektetnek a megbízható és pontos kiszállításra. Ezt szem előtt tartva indították el a GLS futárszolgálattal való együttműködésüket, amelynek révén már nemcsak a normál méretű termékek, hanem az XXL-es csomagok házhoz szállítása is megoldottá vált. Ezenfelül elérhetővé tették a rendkívül népszerű csomagautomatás szállítást, ami iránt egyre nagyobb az igény. Ezt jól mutatja, hogy a rendelések közel egyharmadát már automatába kérik a vásárlók. Az ügyfelek bizalma folyamatosan növekszik a webáruház és a kínált szállítási megoldások iránt, aminek köszönhetően az idei évben a bankkártyás fizetések aránya is közel 10%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, ami egyértelműen a biztonságérzet erősödését és a platform iránti lojalitást jelzi.
A Pepita számára kiemelt fontosságú a Marketplace-partnerek támogatása, hiszen ők adják a termékkínálat gerincét. Jelenleg több mint 2 600 partnerrel működnek együtt, akik egyetlen, felhasználóbarát adminisztrációs felületen keresztül érhetnek el 110 millió potenciális vásárlót a nyolc országban. Ez a szoros együttműködés nagyban hozzájárul a rendkívül széles termékkínálat folyamatos bővüléséhez, és lehetővé teszi a partnerek számára, hogy erősítsék márkájukat és növeljék forgalmukat.
A Pepita Group Zrt. elkötelezett a partnerek sikeressége iránt, ezért folyamatosan fejleszti a Seller Center információs felületet, továbbá automatikus adatkapcsolatot alakított ki a Base-szel, a régió legnagyobb e-kereskedelmi menedzsmentrendszerével. Ez a stratégiai lépés jelentősen leegyszerűsíti a termékfeltöltést, a készletkezelést és a rendelésfeldolgozást a Marketplace-partnerek számára mind a 8 országban, ahol a Pepita jelen van. A professzionális támogatás révén a partnerek a logisztikai és technikai nehézségek helyett a termékeikre és a vevőikre koncentrálhatnak, tovább erősítve ezzel a Pepita piaci pozícióját és az ügyfelek elégedettségét.
