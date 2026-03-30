Az ítéletidő sem állítja meg: Orbán Viktor itt várja a szolnoki Békemenet résztvevőit
Hétfőn 18 órakor Békemenet!
Hahó, Szolnok!
Gyertek el ma 18:00 órakor a Tiszai Hajósok terére és álljunk ki együtt a háború ellen! Ott találkozunk.
U.i: Esernyőt hozzatok.
- írja Orbán Viktor a Facebookon.
