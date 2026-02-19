A szerdai kormányülésen meghallgatták a külügyminiszter és a nemzetbiztonságért felelős miniszter beszámolóját a Tisza Párt ukrán kapcsolatairól is – nyilatkozta Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón.

Gulyás Gergely: A Tisza Párt tájékoztatta az ukránokat arról, hogy leválna az orosz energiahordozókról.

A beszámolóból kiderült, ami egyébként nyilvános információkból is kikövetkeztethető, hogy

a Tisza párt vezetése összejátszik Ukrajnával.

Gulyás Gergely: A nemzetbiztonsági tájékoztató nem nyilvános

A nemzetbiztonsági tájékoztató nem nyilvános, így további információkat a miniszter nem tudott nyilvánosságra hozni, azonban megjegyezte: A müncheni biztonságpolitikai konferencián is téma volt ez már:

Ez a rendezvény egy jó alkalom volt arra, hogy egyeztessék a Tisza Párttal az orosz energiahordozókból történő leválást.

A titkosszolgálati információk alapján a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán delegáció – német közvetítéssel – arról tájékoztatta a Tisza Párt vezetését, hogy a vezetéket nem tervezik újraindítani. A Tisza Párt vezetői jelezték, készek arra, hogy Magyarországot leválasszák az orosz energiahordozókról. Az ellenzéki párt vezetői nyilvánosan és zárt ajtók mögött is megígérték az orosz kőolajról és földgázról való leválást.

Ha Magyarország leválna az orosz energiaforrásokról, annak súlyos hatásai lennének, a rezsicsökkentést fenntarthatatlanná tenné, és jelentős, 30-50-100 százalékos áremeléssel járna.