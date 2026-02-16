RETRO RÁDIÓ

Ukrán titkosszolgálati erőkkel lehet leváltani Orbán Viktort

Egyre durvábban akarnak beavatkozni a magyar választásokba.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.16. 16:02
Módosítva: 2026.02.16. 16:02
Orbán Viktor ukrajna Szentkirályi Alexandra

„Nem találom a szavakat! Egy ukrán elemző azt mondta, hogy csak ukrán titkosszolgálati erőkkel lehet leváltani Orbán Viktort, amit szívesen meg is tesznek.” - nyilatkozta Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán.

Ukrán titkosszolgálati erőkkel lehet leváltani Orbán Viktort - közölte Szentkirályi Alexandra
Ukrán titkosszolgálati erőkkel lehet leváltani Orbán Viktort - közölte Szentkirályi Alexandra
 Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Mindezt azért mondja, mert szerinte teljesen nyilvánvaló hogy a brüsszelből fizetett balos közvélemény-kutatók hazudnak. Brüsszel és Kijev egyre durvábban és nyíltabban akar beavatkozni a magyar választásokba, soha nem volt még ilyen fontos, hogy közösen álljunk ki Magyarországért! A Fidesz tábora egyben van, nyerésre áll és április 12-én közösen győzni is fogunk!

– közölte a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu