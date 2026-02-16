Ukrán titkosszolgálati erőkkel lehet leváltani Orbán Viktort
Egyre durvábban akarnak beavatkozni a magyar választásokba.
„Nem találom a szavakat! Egy ukrán elemző azt mondta, hogy csak ukrán titkosszolgálati erőkkel lehet leváltani Orbán Viktort, amit szívesen meg is tesznek.” - nyilatkozta Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán.
Mindezt azért mondja, mert szerinte teljesen nyilvánvaló hogy a brüsszelből fizetett balos közvélemény-kutatók hazudnak. Brüsszel és Kijev egyre durvábban és nyíltabban akar beavatkozni a magyar választásokba, soha nem volt még ilyen fontos, hogy közösen álljunk ki Magyarországért! A Fidesz tábora egyben van, nyerésre áll és április 12-én közösen győzni is fogunk!
– közölte a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.
