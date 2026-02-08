Orbán Viktor: Szombathely velünk!
A miniszterelnök egy híján 10 képet posztolt a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésről.
„Jól nézünk ki” – írta friss fotógalériája mellé Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán. A kormányfő szombaton a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen vett részt, ott készültek a felvételek.
A szombathelyi Háborúellenes Gyűlés itt nézhető vissza:
