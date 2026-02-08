RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Szombathely velünk!

A miniszterelnök egy híján 10 képet posztolt a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésről.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.08. 09:01
Módosítva: 2026.02.08. 11:07
Háborúellenes Gyűlés szombathely Orbán Viktor

„Jól nézünk ki” – írta friss fotógalériája mellé Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán. A kormányfő szombaton a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen vett részt, ott készültek a felvételek.

2025. 02. 07. DÁP, HEGY, háborúellenes gyűlés, szombathely Orbán Viktor
(Fotó: MW)

A miniszterelnök egy híján 10 képet posztolt a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésről.

A szombathelyi Háborúellenes Gyűlés itt nézhető vissza:


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu