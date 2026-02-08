Orbán Viktor: Szombathely velünk!

„Jól nézünk ki” – írta friss fotógalériája mellé Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán. A kormányfő szombaton a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen vett részt, ott készültek a felvételek.

(Fotó: MW)

A miniszterelnök egy híján 10 képet posztolt a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésről.

A szombathelyi Háborúellenes Gyűlés itt nézhető vissza:



