Orbán Viktor: Jobbra húz a szív!
A béke csak a jobboldallal elérhető.
Győzzön a béke, győzzön a Fidesz!
– írta ki közösségi oldalára Orbán Viktor, aki a Háborúellenes Gyűlésekre emlékezett. Hiszen a szlogen is ez: „A Fidesz a biztos választás!”
