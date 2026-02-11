„A tét: háború vagy béke” - hangsúlyozta Orbán Viktor

„A sorsunkról döntünk áprilisban. A tét: háború vagy béke. A békéhez a Fidesz a biztos választás!” - írja közösségi oldalán Orbán Viktor.

A legfontosabb dilemma, amivel szembe találja magát a magyarság ebben a négy évben, az a háború kérdése lesz. És a háborúba való közvetlen részvétel politikai kihívása. Erről kell majd dönteni azoknak, akiket most megfogunk választani. Ezért mondom, hogy nem egyszerűen kormányt választunk, hanem sorsot, mert a háborúba való részvétel nagyon hasonlít a migrációra: nincs ki-be ugrálás. Ha egyszer belementél, benne vagy.

- mondta Orbán Viktor, hozzátéve: „Az egyik ok, amiért az európai vezetők, szemben az amerikaikkal, nem tudnak kijönni ebből a helyzetből, az az, hogy ők vitték bele magukat. Ursula nem tudja azt mondani, hogy elnézést, tévedtem. Azért nem, mert minden héten meghal 9000 ember. Egy hónapban négy hét van. Az 36.000 ember. 12 hónap, 400.000 ember minden évben meghal, vagy végleges hadirokkanttá válik.”