Miről beszélt Orbán Viktor és Lukács Nikolasz a kulisszák mögött? Most megtudtuk - videó

Soha nem látott felvételek láttak napvilágot Lukács Nikolasz Róka és Orbán Viktor találkozásáról.

Az MMA-harcos először megmutatta, hogy nem mindennapi órában érkezett a Háborúellenes Gyűlésre, ugyanis a "Mesterterv", vagyis Orbán Viktor rajza alapján készült karórát viselte. Ezután bevallotta, hogy legutóbbi meccsén egy 13 kilóval nehezebb ellenféllel kellett megküzdenie, de így is megnyerte a harcot. Közben Orbán Viktortól kapott egy aláírást egy MMA-kesztyűre, amelyet csak erre az alkalomra tartogatott Lukács Nikolasz, aki fiatalokat és sportolókat akar inspirálni a kiállásával.

Róka nem hagyja magát! Ha MMA-ban győztünk, a választáson is győzni fogunk! A plusz kilók most velünk vannak

- írta Orbán Viktor a Facebookon megosztott videóhoz.