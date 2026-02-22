RETRO RÁDIÓ

Miről beszélt Orbán Viktor és Lukács Nikolasz a kulisszák mögött? Most megtudtuk - videó

Kesztyűvel készült az MMA-harcos.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.22. 17:34
háborúellenes gyűlés orbán viktor lukács nikolasz lukács nikolasz róka

Soha nem látott felvételek láttak napvilágot Lukács Nikolasz Róka és Orbán Viktor találkozásáról.

Az MMA-harcos először megmutatta, hogy nem mindennapi órában érkezett a Háborúellenes Gyűlésre, ugyanis a "Mesterterv", vagyis Orbán Viktor rajza alapján készült karórát viselte. Ezután bevallotta, hogy legutóbbi meccsén egy 13 kilóval nehezebb ellenféllel kellett megküzdenie, de így is megnyerte a harcot. Közben Orbán Viktortól kapott egy aláírást egy MMA-kesztyűre, amelyet csak erre az alkalomra tartogatott Lukács Nikolasz, aki fiatalokat és sportolókat akar inspirálni a kiállásával.

Róka nem hagyja magát! Ha MMA-ban győztünk, a választáson is győzni fogunk! A plusz kilók most velünk vannak 

- írta Orbán Viktor a Facebookon megosztott videóhoz.

