Dagad a botrány Magyar Péter körül: ukrán bűnbarlangban tarthatott privát bulit a Tisza elnöke

Mint arról már korábban beszámoltunk, egy budapesti alvilághoz köthető luxus-szórakozóhelyen, az ukrán tulajdonban lévő Lock klubban rendezte meg „privát Tisza-partiját” Magyar Péter, amelyre kizárólag előzetes regisztráció után lehetett bejutni, és még így is csak azok vehettek részt rajta, akik jelentős összeget fizettek. A klub exkluzív, illetve speciális szolgáltatásokat kínál vendégeinek.

Egy budapesti alvilághoz köthető szórakozóhelyre szervezték a partit Magyar Péterék. Fotó: Máté Krisztián / metropol

A szórakozóhely korábban Vizoviczki László tulajdona volt, akit 2020-ban jogerősen hét és fél év fegyházbüntetésre ítéltek. Ügyében többéves nyomozást követően, folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés, minősített adatokkal való visszaélés és más bűncselekmények miatt a Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa hozott ítéletet.

Vizoviczki után a klub a pesti éjszakai életben ismert, ukrán milliárdos Uszikov család tulajdonába került, és Magyar Péter már velük lépett kapcsolatba.

A család meghatározó tagja a jelenleg is börtönben lévő Uszikov Alex, akit korábban a maffiával kapcsolatos ügyek iránt érdeklődők Turek néven ismerhettek. A róla szóló információk szerint 2022 januárjában egy budai ház teraszába rejtve fegyvereket és lőszereket találtak a rendőrök. A hatóságok egy teljes fegyverarzenált foglaltak le: géppisztolyokat, kézifegyvereket, hangtompítókat, maszkokat, golyóálló mellényeket, valamint tizenegy kézigránátot.

A fegyvereket egy olyan férfi ingatlanában találták meg, aki kapcsolatban állt a Turek néven ismert Uszikov Alexszel. Az arzenál a beszámolók szerint Turekhez és ahhoz a bűnszervezethez köthető, amely Szlovákiában több tucat alvilági leszámolást hajtott végre. Korábban azért fogták el, mert a rendőrség gyanúja szerint ő rendelte meg egykori barátja, az 1999-ben kivégzett Döcher György – alvilági nevén „Csontkezű” – meggyilkolását.

A szlovák hatóságok szerint Tureknek köze lehetett a dunaszerdahelyi mészárláshoz is. 1999. március 25-én három, fekete rendőrségi overált és símaszkot viselő, gépfegyverrel felfegyverzett elkövető tört be a dunaszerdahelyi Fontána étterembe, ahol tíz embert – köztük a klán vezéreként számon tartott Pápay Tibort – agyonlőtték. A támadáshoz használt fegyverek és eszközök nem kerültek elő.