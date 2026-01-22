Menczer Tamás: Ilyenek a brüsszeli bábfigurák! A Tisza nem szavazott von der Leyen ellen…
Elárulták a magyar gazdákat Menczer Tamás szerint.
„A Tisza nem szavazott von der Leyen ellen, megvédték. Ilyenek a brüsszeli bábfigurák.” – mondta Menczer Tamás legújabb videójában, amelyet a közösségi médiában osztott meg.
Elárulták a magyar gazdákat, odaálltak a háborúpárti és ukránpárti von der Leyen mellé. Ma is kiderült, hogy a Fidesz a biztos választás.
– mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója a mai ítéletről, amelyet az Európai Parlament hozott csütörtök délben az Európai Bizottság elnökének ügyében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre