Menczer Tamás: Ilyenek a brüsszeli bábfigurák! A Tisza nem szavazott von der Leyen ellen…

„A Tisza nem szavazott von der Leyen ellen, megvédték. Ilyenek a brüsszeli bábfigurák.” – mondta Menczer Tamás legújabb videójában, amelyet a közösségi médiában osztott meg.

Elárulták a magyar gazdákat Menczer Tamás szerint. Fotó: Yoan Valat / MTI

Elárulták a magyar gazdákat, odaálltak a háborúpárti és ukránpárti von der Leyen mellé. Ma is kiderült, hogy a Fidesz a biztos választás.

– mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója a mai ítéletről, amelyet az Európai Parlament hozott csütörtök délben az Európai Bizottság elnökének ügyében.