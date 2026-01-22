RETRO RÁDIÓ

Menczer Tamás: Ilyenek a brüsszeli bábfigurák! A Tisza nem szavazott von der Leyen ellen…

Elárulták a magyar gazdákat Menczer Tamás szerint.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.22. 16:11
„A Tisza nem szavazott von der Leyen ellen, megvédték. Ilyenek a brüsszeli bábfigurák.” – mondta Menczer Tamás legújabb videójában, amelyet a közösségi médiában osztott meg. 

Elárulták a magyar gazdákat Menczer Tamás szerint.
Elárulták a magyar gazdákat Menczer Tamás szerint. Fotó: Yoan Valat /  MTI

Elárulták a magyar gazdákat, odaálltak a háborúpárti és ukránpárti von der Leyen mellé. Ma is kiderült, hogy a Fidesz a biztos választás.

– mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója a mai ítéletről, amelyet az Európai Parlament hozott csütörtök délben az Európai Bizottság elnökének ügyében.

 

