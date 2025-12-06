Szentkirályi Alexandra frappánsan szólt vissza Tóta W. Árpád nőket lenéző megjegyzésére

Tóta W. szerint, ha egy nő szemüveges, az azért van, hogy ne tűnjön hülyének.

De hát ilyenek ezek a tiszás propagandisták, Magyar Péterek, Tóta W.-k.

Facebook-huszárok, akik felnőttkorukra sem nőtték ki kamaszkori frusztrációikat.

Nők becsmérlésével, alázásával próbálják leplezni saját középszerűségüket, apróságukat.

Nem ijedünk meg tőletek, nevetünk rajtatok, és legyintünk egyet.

Jó vergődést, uraim!