Szentkirályi Alexandra frappánsan szólt vissza Tóta W. Árpád nőket lenéző megjegyzésére

A balos újságíró szerint egy nőnek csak azért van szemüvege, hogy ne tűnjön hülyének.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.06. 07:21
Szentkirályi Alexandra propagandista Tóta W Árpád

Szentkirályi Alexandra elegánsan reagált a méltatlan vádakra.

Szentkirályi Alexandra: a Petőfi híd felújítása elengedhetetlen
Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra: Nem ijedünk meg tőletek

Tóta W. szerint, ha egy nő szemüveges, az azért van, hogy ne tűnjön hülyének.

De hát ilyenek ezek a tiszás propagandisták, Magyar Péterek, Tóta W.-k.

Facebook-huszárok, akik felnőttkorukra sem nőtték ki kamaszkori frusztrációikat.

Nők becsmérlésével, alázásával próbálják leplezni saját középszerűségüket, apróságukat.

Nem ijedünk meg tőletek, nevetünk rajtatok, és legyintünk egyet.

Jó vergődést, uraim!

- írta a Facebookon Szentkirályi Alexandra, majd hozzátette:

Tóta W. ma megint megmutatta, hogy nem volt gyerekszobája. Pont abban az alpári stílusban tett rám megjegyzést – miszerint azért van rajtam szemüveg, hogy ne érezzem magam hülyének –, mint azok a fiúk, akik inkább csúfolják a lányokat az iskolában, mert így talán nem tűnik fel, miért nem állnak velük szóba: azért, amilyenek. Ő is olyan, amilyen.

