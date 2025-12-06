Szentkirályi Alexandra frappánsan szólt vissza Tóta W. Árpád nőket lenéző megjegyzésére
A balos újságíró szerint egy nőnek csak azért van szemüvege, hogy ne tűnjön hülyének.
Szentkirályi Alexandra elegánsan reagált a méltatlan vádakra.
Szentkirályi Alexandra: Nem ijedünk meg tőletek
Tóta W. szerint, ha egy nő szemüveges, az azért van, hogy ne tűnjön hülyének.
De hát ilyenek ezek a tiszás propagandisták, Magyar Péterek, Tóta W.-k.
Facebook-huszárok, akik felnőttkorukra sem nőtték ki kamaszkori frusztrációikat.
Nők becsmérlésével, alázásával próbálják leplezni saját középszerűségüket, apróságukat.
Nem ijedünk meg tőletek, nevetünk rajtatok, és legyintünk egyet.
Jó vergődést, uraim!
- írta a Facebookon Szentkirályi Alexandra, majd hozzátette:
Tóta W. ma megint megmutatta, hogy nem volt gyerekszobája. Pont abban az alpári stílusban tett rám megjegyzést – miszerint azért van rajtam szemüveg, hogy ne érezzem magam hülyének –, mint azok a fiúk, akik inkább csúfolják a lányokat az iskolában, mert így talán nem tűnik fel, miért nem állnak velük szóba: azért, amilyenek. Ő is olyan, amilyen.
