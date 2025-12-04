RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: Magyar Péterék megszorító csomagja bizony valódi, bizony baloldali és bizony senki nem kér belőle

Elképesztő videó látott napvilágot. Szentkirályi Alexandra pedig reagált a Tisza megszorító csomagjára.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.04.
Szentkirályi Alexandra Tisza Magyar Péterék

Szentkirályi Alexandra is reagált a nemrégiben megjelent videóra, amelyből egyértelműen látszik, hogy Magyar Péterék megszorító csomagja valódi és baloldali.

Szentkirályi Alexandra pedig reagált a Tisza megszorító csomagjára.
Szentkirályi Alexandra reagált a Tisza megszorító csomagjára. Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra reagált a Tisza megszorító csomagjára

Ezután a videó után, a tiszásokban sem lehet kétség, hogy Magyar Péterék megszorító csomagja bizony valódi, bizony baloldali és bizony senki nem kér belőle!

- írta Facebook videójához Szentkirályi Alexandra. A részletek a videóból kiderülnek:

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu