Szentkirályi Alexandra: Magyar Péterék megszorító csomagja bizony valódi, bizony baloldali és bizony senki nem kér belőle
Elképesztő videó látott napvilágot. Szentkirályi Alexandra pedig reagált a Tisza megszorító csomagjára.
Szentkirályi Alexandra is reagált a nemrégiben megjelent videóra, amelyből egyértelműen látszik, hogy Magyar Péterék megszorító csomagja valódi és baloldali.
Szentkirályi Alexandra reagált a Tisza megszorító csomagjára
Ezután a videó után, a tiszásokban sem lehet kétség, hogy Magyar Péterék megszorító csomagja bizony valódi, bizony baloldali és bizony senki nem kér belőle!
- írta Facebook videójához Szentkirályi Alexandra. A részletek a videóból kiderülnek:
