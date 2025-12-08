Orbán Viktor: Kutyából nem lesz szalonna!

„Kutyából nem lesz szalonna! Egy baloldali párt mindig azon gondolkodik, hogy szedjen be még több pénzt az emberektől. Most is így van a Tiszával.” – írja Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

S hogy miről is van szó? Kiderül a miniszterelnök videójából, melyben nem csak az hangzik el, hogy egy főre vetítve Magyarország van a legtöbb kutya az egész Európai Unióban, de az is, hogy akar ezzel pénzt kisajtolni az emberekből a Tisza párt.