Orbán Viktor: Kutyából nem lesz szalonna!

Elgondolkodtató videót osztott meg a miniszterelnök a közösségi oldalán.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.08. 11:25
„Kutyából nem lesz szalonna! Egy baloldali párt mindig azon gondolkodik, hogy szedjen be még több pénzt az emberektől. Most is így van a Tiszával.” – írja Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán /  MTI / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán /  MTI

S hogy miről is van szó? Kiderül a miniszterelnök videójából, melyben nem csak az hangzik el, hogy egy főre vetítve Magyarország van a legtöbb kutya az egész Európai Unióban, de az is, hogy akar ezzel pénzt kisajtolni az emberekből a Tisza párt.

 

