Durva: míg a gazdag ukrán fiatalok fényűző életet élnek, a szegények meghalnak a fronton

Ha Ukrajna a téma, akkor a háború rémképe jelenik meg sokak előtt, ám az ukránok, különösen az ukrán hadköteles fiatalok egy része távolabb sem lehetne a földi pokoltól. Ők Monacóban élik világukat – elképesztően nagy lábon. Erről szól Ábrahám Róbert dokumentumfilmje, a beszédes című Monaco Hadtest.

Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Az alkotást Orbán Viktor is ajánlja a Facebook-oldalán.

Elég egy rossz döntés. Egy bábot ültetnek egy ország élére, és onnan a háború tönkretesz mindent. Nézzétek meg Ábrahám Róbert filmjét, tanulságos.

– írja a miniszterelnök. A Mandiner pedig rámutat: a kormányfő soraival ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij szerepére utal.