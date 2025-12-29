RETRO RÁDIÓ

Durva: míg a gazdag ukrán fiatalok fényűző életet élnek, a szegények meghalnak a fronton

Elképesztő leleplezés: Ábrahám Róbert dokumentumfilmje az ember arcába tolja a kettősséget.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.29. 12:23
Ukrajna kettősség rongyrázás háború

Ha Ukrajna a téma, akkor a háború rémképe jelenik meg sokak előtt, ám az ukránok, különösen az ukrán hadköteles fiatalok egy része távolabb sem lehetne a földi pokoltól. Ők Monacóban élik világukat – elképesztően nagy lábon. Erről szól Ábrahám Róbert dokumentumfilmje, a beszédes című Monaco Hadtest.

Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Az alkotást Orbán Viktor is ajánlja a Facebook-oldalán

Elég egy rossz döntés. Egy bábot ültetnek egy ország élére, és onnan a háború tönkretesz mindent. Nézzétek meg Ábrahám Róbert filmjét, tanulságos.

– írja a miniszterelnök. A Mandiner pedig rámutat: a kormányfő soraival ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij szerepére utal.

 

