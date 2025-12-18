Orbán Viktor: A gazdáknak elegük van. Nem is csoda
Sokkoló képeket tett közzé Orbán Viktor a brüsszeli tüntetésről.
"A gazdáknak elegük van. Nem is csoda." - írja Orbán Viktor, miután több ezer termelő vonult fel tüntetni Brüsszelben, hogy tiltakozzanak az agrárpolitika átalakítása ellen csütörtökön.
A brüsszeliek Ukrajnába küldik a pénzt, az európai gazdáknak pedig nem marad. Ez így nem maradhat!
- tette hozzá a kormányfő a december 18-ai tüntetésekről posztolt képekhez.
