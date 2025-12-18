RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: A gazdáknak elegük van. Nem is csoda

Sokkoló képeket tett közzé Orbán Viktor a brüsszeli tüntetésről.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.18. 20:22
Módosítva: 2025.12.18. 20:24
Orbán Viktor ukrajna tüntetés

"A gazdáknak elegük van. Nem is csoda." - írja Orbán Viktor, miután több ezer termelő vonult fel tüntetni Brüsszelben, hogy tiltakozzanak az agrárpolitika átalakítása ellen csütörtökön. 

Sokkoló képeket tett közzé Orbán Viktor a brüsszeli tüntetésről.
Sokkoló képeket tett közzé Orbán Viktor a brüsszeli tüntetésről. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A brüsszeliek Ukrajnába küldik a pénzt, az európai gazdáknak pedig nem marad. Ez így nem maradhat!

- tette hozzá a kormányfő a december 18-ai tüntetésekről posztolt képekhez.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu