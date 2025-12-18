Orbán Viktor: A helyzet Brüsszelben

Több ezer termelő vonult Brüsszelbe, hogy tiltakozzon a brüsszeli agrárpolitika átalakítása ellen csütörtökön. A demonstrálók között magyar gazdák is voltak. Orbán Viktor miniszterelnök szerint igazuk is van.

Sokkoló felvételeket osztott meg Orbán Viktor a brüsszeli tüntetésről. Fotó: NurPhoto via AFP

A helyzet Brüsszelben. Több ezer gazda, köztük magyarok is üzenik Ursula von der Leyennek: 20 százalékkal megvágni az agrártámogatásokat és Ukrajnába küldeni a pénzt, az elfogadhatatlan! Igazuk van!

- írja a kormányfő legfrissebb Facebook videójához.