Orbán Viktor: A helyzet Brüsszelben

Sokkoló felvételeket osztott meg Orbán Viktor a tüntetésről.

Létrehozva: 2025.12.18. 18:34
Több ezer termelő vonult Brüsszelbe, hogy tiltakozzon a brüsszeli agrárpolitika átalakítása ellen csütörtökön. A demonstrálók között magyar gazdák is voltak. Orbán Viktor miniszterelnök szerint igazuk is van.

A helyzet Brüsszelben. Több ezer gazda, köztük magyarok is üzenik Ursula von der Leyennek: 20 százalékkal megvágni az agrártámogatásokat és Ukrajnába küldeni a pénzt, az elfogadhatatlan! Igazuk van!

- írja a kormányfő legfrissebb Facebook videójához.

 

