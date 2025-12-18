Orbán Viktor: Most kezdődik a tánc!
Jogos kérdést tett fel Orbán Viktor az EU-csúcs utolsó napján.
"Most őszintén! Ez a Legfontosabb napirendi pont. Most este hat óra van. Miért hatkor kezdjük ezt el tárgyalni?" - teszi fel a kérdést Orbán Viktor jogosan.
Most kezdődik a tánc!
- tette hozzá Magyarország miniszterelnöke.
Orbán Viktor videója itt tekinthető meg:
