Kulisszatitok: Orbán Viktor már kipipálta a jelölteket
A miniszterelnök nagy titokba avatta be követőit.
Orbán Viktor elnökségi ülésről adott értesítést azoknak, akik feliratkoztak hírcsatornájára. A kép alapján arra lehet következtetni, hogy hamarosan jelöltek kerülnek kihirdetésre.
Orbán Viktor soha nem látott képpel lepte meg feliratkozóit
Elnökségi ülés. Jelöltek
- summázta a miniszterelnök az ülés eredményét saját csatornáját. Lehetséges, hogy Orbán Viktor hamarosan ezzel az üléssel kapcsolatban oszt meg valamit a nagyközönséggel a Facebookon.
