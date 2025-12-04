RETRO RÁDIÓ

Kulisszatitok: Orbán Viktor már kipipálta a jelölteket

A miniszterelnök nagy titokba avatta be követőit.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.04.
Orbán Viktor miniszterelnök kulisszatitkok

Orbán Viktor elnökségi ülésről adott értesítést azoknak, akik feliratkoztak hírcsatornájára. A kép alapján arra lehet következtetni, hogy hamarosan jelöltek kerülnek kihirdetésre.

Forrás: Orbán Viktor
Forrás: Orbán Viktor

Orbán Viktor soha nem látott képpel lepte meg feliratkozóit

Elnökségi ülés. Jelöltek✅

- summázta a miniszterelnök az ülés eredményét saját csatornáját. Lehetséges, hogy Orbán Viktor hamarosan ezzel az üléssel kapcsolatban oszt meg valamit a nagyközönséggel a Facebookon.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu