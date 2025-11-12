Szentkirályi Alexandra: Ma van a Szociális Munka Napja. Köszönjük mindannyiuknak!

Ma van a Szociális Munka Napja, és ma azoknak köszönjük meg a munkáját, akik például az idősgondozás területén vagy a családsegítés területén dolgoznak. Rengetegen vannak, akik nap mint nap odafigyelést, a legtöbbet, amit lehet adni, azt adják a körülöttünk élőknek. Szükség van arra, hogy nem csak ezen a napon, hanem nyilván az év összes napján megköszönjük nekik ezt a munkát. Én ma igyekeztem egy picit bekapcsolódni itt a Batthyány téri Máltaiaknak az idősgondozó munkájába, és megmondom őszintén, hogy nekem biztos, hogy többet adott, mint amennyit én itt ma egy picit tudhattam vagy tudtam adni az itt élőknek. Azért is gondoltam, hogy egy picit megmutatok ebből a mai napomból én is, hogy mindenkit arra biztassak, hogy köszönjük meg és figyeljünk oda azoknak a munkájára, akik leveszik a társadalomról is ezt a terhet, hogy sokszor helyettünk, sokszor a családtagok, a távollévő családtagok helyett is segítik azokat, akiknek erre a legnagyobb szükségük van, és gondoljunk rájuk és tegyünk értük, ne csak a mai napon, hanem az év összes többi napján. Köszönjük szépen innen is a munkájukat.