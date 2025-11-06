Szentkirályi Alexandra: Karácsony Gergely megint hazudik

A főpolgármester azt állítja, hogy a csekket a fővárosnak nem kell befizetni, pedig a valóságban a bíróság a szolidaritási hozzájárulás beszedésének módjáról döntött. Szó nincs arról, hogy a szolidaritási hozzájárulás jogtalan lenne, vagy hogy a Fővárosnak az eddig beszedett szolidaritási hozzájárulás visszajárna. Karácsony Gergely most csak saját alkalmatlansága és felelőtlen városvezetése porát veri el a budapestieken és a főváros dolgozóin. Százmilliárdokkal, csordultig telt kasszával vették át Budapestet, most a város mégis becsődölt. Ezt a főpolgármester alkalmatlanságának köszönhetjük és annak, hogy korrupt Gyurcsány-emberekkel rabolták szét a főváros cégeit - gondoljunk csak az elmúlt hetekben napvilágot látott Budapest Brand-botrányra. Majd az új ciklusban Magyar Péterrel elszórtak 50 milliárdot a rákosrendezői szeméttelepre, ahelyett, hogy a hajléktalanság helyzetével, lakhatással és a főváros pénzügyi helyzetének orvoslásával törődtek volna. A főpolgármesternek és a városvezetésnek nem a BKV-önkényes leállításával és sztrájkkal kellene fenyegetőznie, zsarolnia a budapestieket, hanem a kijelölt átvilágítási biztos munkáját támogatnia, hogy közös megoldást találjon a kormánnyal Budapest pénzügyi helyzetére. Ha egy városban megáll az élet, azért a főpolgármestere a felelős