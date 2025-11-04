25 milliárd forintot költ Karácsony Gergely árnyékra - és ez nem vicc!

Egészen elképesztő bejelentést tett Karácsony Gergely főpolgármester. Miközben, buszok robbannak le menet közben, sőt gyulladnak ki, nem jut pénz a legfontosabb dolgokra Budapesten, addig a fővárosban 25 milliárdot költenek arra, hogy árnyék legyen. Ebből az irgalmatlan összegből, összesen 21 fővárosi területre kerül ki, mondjuk így: "árnyékoló".

Karácsony Gergely szerint van fontosabb dolog is a buszoknál Fotó: metropol

No, de nézzük a főpolgármester posztját! Karácsony Gergely lelkendezve írja posztjában, hogy:

„Budapesten 11 kerületben, 20 helyszínen indulnak el azok a fejlesztések, amelyek több árnyékot, több növényt és több életet hoznak a városba. Ez nem egyszerű felújítások sora, hanem szemléletváltás egy élhetőbb, egészségesebb Budapest felé.”

Tehát még egyszer, nem elírás, egy-egy helyszínre jut majd több, mint egymilliárd forint.

Árnyékra.

Mindez a gyakorlatban a következőképen fog kinézni a Budapest.hu szerint

A program keretében 25 milliárd forint összértékben megvalósuló projektek:

III. kerület: a Hunor utca egészséges utcává történő átalakítása – 1 milliárd 495 millió forint

a Hunor utca egészséges utcává történő átalakítása – 1 milliárd 495 millió forint VI. kerület: Árnyékos Eötvös utca - 598 millió forint

Árnyékos Eötvös utca - 598 millió forint VII. kerület: a Dembinszky utca (793 millió forint), a Wesselényi utca (882 millió forint), a Dohány utca egy-egy szakaszának átépítése (749 millió forint)

a Dembinszky utca (793 millió forint), a Wesselényi utca (882 millió forint), a Dohány utca egy-egy szakaszának átépítése (749 millió forint) VIII. kerület: a Práter utca (Szigony utca és Illés utca között – 989 millió forint), a Német utca (Rákóczi tér és Horváth Mihály tér között – 690 millió forint), a Dankó utca (Mátyás tér és Kálvária tér között – 869 millió forint) megújítása;

a Práter utca (Szigony utca és Illés utca között – 989 millió forint), a Német utca (Rákóczi tér és Horváth Mihály tér között – 690 millió forint), a Dankó utca (Mátyás tér és Kálvária tér között – 869 millió forint) megújítása; IX. kerület: a Viola utca (1 milliárd 360 millió forint), az Ipar utca (927 millió forint), az Angyal utca (Soroksári út és Mester utca között – 298 millió forint) és a Sobieski János utca (1 milliárd 162 millió forint) komplex felújítása

a Viola utca (1 milliárd 360 millió forint), az Ipar utca (927 millió forint), az Angyal utca (Soroksári út és Mester utca között – 298 millió forint) és a Sobieski János utca (1 milliárd 162 millió forint) komplex felújítása XI. kerület: a Budafoki út megújítása a Szent Gellért tér és a Karinthy Frigyes út között – 2 milliárd 400 millió forint

a Budafoki út megújítása a Szent Gellért tér és a Karinthy Frigyes út között – 2 milliárd 400 millió forint XIV. kerület: a Tábornok utca – Őrnagy utca – Utász utca átépítése (1 milliárd 200 millió forint), valamint a Németpróna utca–Pöstyén utca felújítása (1 milliárd 456 millió forint), és a Cserei utca felújítása (1 milliárd 52 millió)

a Tábornok utca – Őrnagy utca – Utász utca átépítése (1 milliárd 200 millió forint), valamint a Németpróna utca–Pöstyén utca felújítása (1 milliárd 456 millió forint), és a Cserei utca felújítása (1 milliárd 52 millió) XVI. kerület: a Jókai utca átépítése – 1 milliárd 879 millió forint

a Jókai utca átépítése – 1 milliárd 879 millió forint XIX. kerület: a Katica utca fejlesztése – 1 milliárd 759 millió forint

a Katica utca fejlesztése – 1 milliárd 759 millió forint XXI. kerület: a Kossuth Lajos utca felújítása – 2,5 milliárd forint

a Kossuth Lajos utca felújítása – 2,5 milliárd forint XXII. kerület: a Játék utca zöld folyosóvá alakítása – 1 milliárd 996 millió forint

Hogy ez a felsorolás pontosan mit takar, egyelőre nem lehet tudni. A számokat viszont látjuk, az egészen elképesztő.