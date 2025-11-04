25 milliárd forintot költ Karácsony Gergely árnyékra - és ez nem vicc!
Újabb egészen elképesztő bejelentést tett a főpolgármester. Karácsony Gergely a közösségi oldalán jelentette be, hogy 25 milliárd forintot költ árnyékra. Merthogy ennek megoldása a legfontosabb kérdés Budapesten - már szerinte.
Egészen elképesztő bejelentést tett Karácsony Gergely főpolgármester. Miközben, buszok robbannak le menet közben, sőt gyulladnak ki, nem jut pénz a legfontosabb dolgokra Budapesten, addig a fővárosban 25 milliárdot költenek arra, hogy árnyék legyen. Ebből az irgalmatlan összegből, összesen 21 fővárosi területre kerül ki, mondjuk így: "árnyékoló".
No, de nézzük a főpolgármester posztját! Karácsony Gergely lelkendezve írja posztjában, hogy:
„Budapesten 11 kerületben, 20 helyszínen indulnak el azok a fejlesztések, amelyek több árnyékot, több növényt és több életet hoznak a városba. Ez nem egyszerű felújítások sora, hanem szemléletváltás egy élhetőbb, egészségesebb Budapest felé.”
Tehát még egyszer, nem elírás, egy-egy helyszínre jut majd több, mint egymilliárd forint.
Árnyékra.
Mindez a gyakorlatban a következőképen fog kinézni a Budapest.hu szerint
A program keretében 25 milliárd forint összértékben megvalósuló projektek:
- III. kerület: a Hunor utca egészséges utcává történő átalakítása – 1 milliárd 495 millió forint
- VI. kerület: Árnyékos Eötvös utca - 598 millió forint
- VII. kerület: a Dembinszky utca (793 millió forint), a Wesselényi utca (882 millió forint), a Dohány utca egy-egy szakaszának átépítése (749 millió forint)
- VIII. kerület: a Práter utca (Szigony utca és Illés utca között – 989 millió forint), a Német utca (Rákóczi tér és Horváth Mihály tér között – 690 millió forint), a Dankó utca (Mátyás tér és Kálvária tér között – 869 millió forint) megújítása;
- IX. kerület: a Viola utca (1 milliárd 360 millió forint), az Ipar utca (927 millió forint), az Angyal utca (Soroksári út és Mester utca között – 298 millió forint) és a Sobieski János utca (1 milliárd 162 millió forint) komplex felújítása
- XI. kerület: a Budafoki út megújítása a Szent Gellért tér és a Karinthy Frigyes út között – 2 milliárd 400 millió forint
- XIV. kerület: a Tábornok utca – Őrnagy utca – Utász utca átépítése (1 milliárd 200 millió forint), valamint a Németpróna utca–Pöstyén utca felújítása (1 milliárd 456 millió forint), és a Cserei utca felújítása (1 milliárd 52 millió)
- XVI. kerület: a Jókai utca átépítése – 1 milliárd 879 millió forint
- XIX. kerület: a Katica utca fejlesztése – 1 milliárd 759 millió forint
- XXI. kerület: a Kossuth Lajos utca felújítása – 2,5 milliárd forint
- XXII. kerület: a Játék utca zöld folyosóvá alakítása – 1 milliárd 996 millió forint
Hogy ez a felsorolás pontosan mit takar, egyelőre nem lehet tudni. A számokat viszont látjuk, az egészen elképesztő.
Karácsony Gergelynek van egy fontossági sorrendje - és ez akkor is igaz, ha az nem vág egybe a budapestiek érdekeivel
És, hogy közben mire nem futja, hát olyan apróságokra, mint a BKV.
A kormányhivatal átfogó vizsgálatából kiderült, hogy a buszflotta aggasztó állapotban van, és a problémák nagy része olyan jellegű, amit lehetséges, hogy spórolási szándék miatt nem végeztek el. Nagyon sok busznál hiányosság egyébként a porral oltó készülék hiánya is. Ez azért nagyon fontos, mert ha egy busz kigyullad, nem tud rögtön a sofőr beavatkozni, meg kell várni a tűzoltókat. A poroltó készülékek beszerzése is pénzkérdés. Márpedig a nyáron több busz is kigyulladt.
