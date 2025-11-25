RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: Elkészült a fővárosi átvilágítási szakértői jelentés

Karácsonyéknak felelniük kell!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.25. 13:49
Módosítva: 2025.11.25. 17:18
Karácsony Gergely Budapest Brand botrány Szentkirályi Alexandra

Friss bejegyzéssel és videóval jelentkezett közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. „A fővárosi átvilágítási szakértői jelentés fényében egyértelművé vált, hogy Karácsony Gergelyék súlyos visszaéléseket, sőt lehet, bűncselekményt követtek el a Budapest Brand-botrány pénzügyei körül” – olvasható a bejegyzésében. Majd példákat is említ.

Szentkirályi Alexandra: Karácsonyéknak felelniük kell! Fotó: Metropol

„Kétszer kifizetett, soha meg nem tartott előadások, több tízmilliós jogtalan prémiumok, luxusparkolás, kampányfinanszírozás… és ez csak a jéghegy csúcsa. Karácsonyéknak felelniük kell!” – összegez Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán.

Nézd meg a videót!

 

