Szentkirályi Alexandra: Elkészült a fővárosi átvilágítási szakértői jelentés
Karácsonyéknak felelniük kell!
Friss bejegyzéssel és videóval jelentkezett közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. „A fővárosi átvilágítási szakértői jelentés fényében egyértelművé vált, hogy Karácsony Gergelyék súlyos visszaéléseket, sőt lehet, bűncselekményt követtek el a Budapest Brand-botrány pénzügyei körül” – olvasható a bejegyzésében. Majd példákat is említ.
„Kétszer kifizetett, soha meg nem tartott előadások, több tízmilliós jogtalan prémiumok, luxusparkolás, kampányfinanszírozás… és ez csak a jéghegy csúcsa. Karácsonyéknak felelniük kell!” – összegez Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán.
