Orbán Viktor: Ezért mentünk Washingtonba, és ezért megyek most el Moszkvába is

Megszólalt Orbán Viktor a moszkvai útjáról.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.28. 07:02
Orbán Viktor úton van Moszkvába. Nem is olyan régen még Washingtonban járt Magyarország miniszterelnöke, hogy az ország mentességet kapjon a szankciók alól, ami sikerült is. "Most már csak gáz meg olaj kell, ezt meg az oroszoktól lehet megvásárolni, azért megyek tehát oda, hogy télre is és a következő évre is biztosított legyen Magyarország energiaellátása." - fogalmazott a kormányfő legfrissebb videójában.

Orbán Viktor  Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A tárgyalásoknak az a célja, hogy továbbra is biztosítani tudjuk Magyarország energiaellátását, ami gáz és olajat jelent. Magyarország csővezetékeken keresztül kapja a gázt és az olajat Oroszországtól. Nagy harc ez. Egész Európában nagy kilengésekkel, de folyamatosan nőnek az árak. Ez megviseli a háztartásokat és megviseli a gazdaságot is egész Nyugat Európában.

- mondta Orbán Viktor.

 

