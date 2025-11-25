RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Stumpf tanár úr újra akcióban

Rengeteg diák gyűlt össze, hogy láthassa Orbán Viktort.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.25.
Orbán Viktor MCC fotó

A Mathias Corvinus Collegium műhelyvezetőjének, Stumpf Istvánnak a meghívására, Orbán Viktor zárt körű beszélgetésen vett részt a szakkollégiumba kedd délután. Most azonban Magyaroroszág miniszterelnöke megosztotta a képeket saját Facebook oldalán.

Orbán Viktor
Orbán Viktor  Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Stumpf tanár úr újra akcióban. Vizsga az MCC-ben

- írja a kormányfő a fotókhoz.

 

