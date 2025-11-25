Orbán Viktor: Stumpf tanár úr újra akcióban
Rengeteg diák gyűlt össze, hogy láthassa Orbán Viktort.
A Mathias Corvinus Collegium műhelyvezetőjének, Stumpf Istvánnak a meghívására, Orbán Viktor zárt körű beszélgetésen vett részt a szakkollégiumba kedd délután. Most azonban Magyaroroszág miniszterelnöke megosztotta a képeket saját Facebook oldalán.
Stumpf tanár úr újra akcióban. Vizsga az MCC-ben
- írja a kormányfő a fotókhoz.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre