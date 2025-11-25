Ami itt épül az nemcsak ma, hanem holnap is működni fog – Videó!
Fontos bejelentést tett Orbán Viktor.
Ahogy már korábban is beszámoltunk, november 25-én harmincötmilliárd forintos beruházást adtak át Zalaegerszegen. Orbán Viktor is részt vett a Flextronics eseményén.
Flex gyárátadó, Zalaegerszeg. Ami itt épül az nemcsak ma, hanem holnap is működni fog. Amíg nemzeti, jobboldali kormánya van Magyarországnak, ezt garantálom
– írta Orbán Viktor legfrissebb Facebook-bejegyzésében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre