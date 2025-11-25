RETRO RÁDIÓ

Ami itt épül az nemcsak ma, hanem holnap is működni fog – Videó!

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.25. 17:38
Módosítva: 2025.11.25. 18:12
Orbán Viktor zalaegerszeg beruházás

Ahogy már korábban is beszámoltunk, november 25-én harmincötmilliárd forintos beruházást adtak át Zalaegerszegen. Orbán Viktor is részt vett a Flextronics eseményén. 

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Flex gyárátadó, Zalaegerszeg. Ami itt épül az nemcsak ma, hanem holnap is működni fog. Amíg nemzeti, jobboldali kormánya van Magyarországnak, ezt garantálom

– írta Orbán Viktor legfrissebb Facebook-bejegyzésében.

 

