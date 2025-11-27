Orbán Viktor: megmutatta nekünk az utat, amelyen a szerbek és a magyarok együtt haladhatnak
A közösségi oldalán osztotta ezt meg a miniszterelnök. Orbán Viktor nemrég Szabadkára utazott.
Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, ma Szabadkára utazott Orbán Viktor. A miniszterelnök a közösségi oldalán árulta el, hogy Pásztor Istvánra emlékeztek, Vucsics elnökkel és a vajdasági magyarokkal együtt.
Ezt írta nemrég Orbán Viktor
Pásztor István volt az első, aki nemcsak remélte, és nemcsak hitte, hogy ez így is lehet, hanem tett is érte: megmutatta nekünk az utat, amelyen a szerbek és a magyarok együtt haladhatnak, ahogy azt a két nép sorsközössége indokolja
- jelentette ki nemrég a közösségi oldalán Orbán Viktor, néhány fotó kíséretében.
