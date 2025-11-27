RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor most elárulta: mi van a bőröndben?

Nem telt unalmasan a kedd a miniszterelnök számára. Orbán Viktor a zalaegerszegi Flex autóipari üzemének átadója után fiataloknak tartott előadást az MCC szervezésében.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.27. 10:45
Módosítva: 2025.11.27. 13:16
Zalaegerszeg Flex Orbán Viktor

Orbán Viktor november 25-én, kora reggel Zalaegerszegre utazott, hogy átadja a Flex csúcstechnológiás autóipari üzemét, melynek alapkövét 2024 augusztusában tették le. Az eseményen részt vett a miniszterelnök mellett Lázár János építési és közlekedési miniszter is – írta meg az Origo.

Orbán Viktor
Orbán Viktor kedden átadta a a Flex csúcstechnológiás autóipari üzemét Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: Tegyenek valamit, ami megrengeti a világot! 

Még aznap a miniszterelnök Stumpf István társaságában folytatott beszélgetést az MCC-n fiatalok előtt. Nekik többek között azt mondta: 

Tegyenek valamit, ami megrengeti a világot! Meg saját magukat. Azt csinálják! Ne csak okosak legyenek, hanem valami állandó cselekvés, kihívás. Szükség lesz rá, higgyék el!


 

 

 

