Orbán Viktor most elárulta: mi van a bőröndben?

Orbán Viktor november 25-én, kora reggel Zalaegerszegre utazott, hogy átadja a Flex csúcstechnológiás autóipari üzemét, melynek alapkövét 2024 augusztusában tették le. Az eseményen részt vett a miniszterelnök mellett Lázár János építési és közlekedési miniszter is – írta meg az Origo.

Orbán Viktor kedden átadta a a Flex csúcstechnológiás autóipari üzemét Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: Tegyenek valamit, ami megrengeti a világot!

Még aznap a miniszterelnök Stumpf István társaságában folytatott beszélgetést az MCC-n fiatalok előtt. Nekik többek között azt mondta:

Tegyenek valamit, ami megrengeti a világot! Meg saját magukat. Azt csinálják! Ne csak okosak legyenek, hanem valami állandó cselekvés, kihívás. Szükség lesz rá, higgyék el!



