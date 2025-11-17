Soha nem látott felvételek - Orbán Viktor betekintést engedett a backstage-be - Videó
Itt van minden, amire kíváncsi voltál!
Orbán Viktor miniszterelnök legfrissebb Facebook videójában betekintést engedett az első Háborúellenes Gyűlésbe, amelyet Győrben tartottak.
Azt hitted már mindent láttál? DPK backstage 2. menet
- írja a kormányfő.
