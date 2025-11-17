RETRO RÁDIÓ

Soha nem látott felvételek - Orbán Viktor betekintést engedett a backstage-be - Videó

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.17. 20:25
Háborúellenes Gyűlés győr Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök legfrissebb Facebook videójában betekintést engedett az első Háborúellenes Gyűlésbe, amelyet Győrben tartottak.

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen
Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen Fotó: Gabor Zoltan / metropol

Azt hitted már mindent láttál? DPK backstage 2. menet

- írja a kormányfő.

 

