Vérlázító AI-videóval próbálja lejáratni a Tisza a Fideszt

A mesterséges intelligencia már nem a jövő, hanem a jelen – és mostanra a magyar politika egyik legforróbb témája is lett. A Komment Extra! legutóbbi adásában Mészáros Nóra vendégei egy egészen példátlan helyzettel foglalkoztak: olyan videókkal, amelyek mesterséges intelligencia segítségével készültek. Többek között Orbán Viktornak adtak a szájába vérlázító, soha el nem hangzott mondatokat.

Orbán Viktort próbálják lejáratni a tiszások

„Reggel 10-kor már részegek vagyunk és agymosottak is. Magyarország legkorruptabb kormányának a vezetői vagyunk” – hallható az egyik felvételen. A Tisza Párt által terjesztett szégyenletes anyag díszleteiben is a miniszterelnök évértékelő beszédeit idézte, így a néző számára első pillantásra szinte valódinak tűnhetett.

A műsorban Rangos Katalin, Boros Bánk Levente, Lattmann Tamás és Kohán Mátyás beszélgettek arról, milyen veszélyt jelent, ha a politikai küzdelem immár nemcsak az érvekről, hanem a valóság hamisításáról is szól. A szakértők szerint az AI-videók olyan mértékben képesek megtéveszteni a közönséget, hogy jogi fellépésre is szükség lehet.

Jogi lépéseket vonhat maga után...

Lattmann Tamás egyértelműen fogalmazott:

„Nem akarom szétjogászkodni, de nagyon fontos dolgot mondtál: a képmással való visszaélés bűncselekményét a büntető törvénykönyv személyiségvédelmi fejezetben tárgyalja, de amiről itt beszélünk, az sokkal inkább a közbizalom elleni bűncselekmény” – árulta el. A jogász hozzátette, hogy a magyar szabályozásnak még alkalmazkodnia kell ehhez az új helyzethez, ugyanakkor „itt a közbizalom védelmében helye lehet a büntetőjog alkalmazásának”.

A beszélgetés során az is kiderült, mennyire veszélyes terep ez a politikai kommunikációban:

Az Orbán Viktorról készült videó egy díszletbe helyezett beszéd meghamisítása volt, míg a Magyar Péterről szóló videóban valódi emberek valódi kijelentéseit adták a párt elnökének szájába. Ég és föld a kettő között

– hangsúlyozta Boros Bánk Levente.

„Nem lehet belehazudni a nép arcába...”

A stúdióban elhangzott, hogy a választók többsége ma még nem képes megkülönböztetni a valós felvételt a mesterségesen generálttól, ami súlyosan veszélyezteti a demokratikus döntéshozatalt: