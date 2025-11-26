RETRO RÁDIÓ

Ezt üzeni Vitályos Eszter azoknak, akik szerint poén a háború

A kormányszóvivő a francia vezérkari főnököt idézte.

2025.11.26.
„Hogy mit üzenek azoknak, akik nevető fejet tesznek a háborúról szóló posztok alá? Azt, hogy egy katona átlagosan 4 órát tölt a fronton. Ezután vagy meghal, vagy megsérül” – mondja Vitályos Eszter a Facebook-videójában

S hogy mit üzen még a kormányszóvivő? „Azt, hogy hallgassák meg a francia vezérkari főnök mondatait, aki arról beszél, hogy ne féljünk feláldozni a gyermekeinket. Mi magyarok nem fogjuk feláldozni a gyermekeinket. Sem az enyémet, sem az Önökét! Ezt garantáljuk, amíg ez a kormány van Magyarországon” – zárta szavait Vitályos Eszter.

 

