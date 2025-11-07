Egy fotó mind felett: az Orbán-Trump találkozóról posztolt a Fehér Ház

Sikeres volt Orbán Viktor és Donald Trump pénteki washingtoni találkozója. A két vezető számos fontos kérdésben megállapodásra jutott, melyek közül a legfontosabb, hogy hazánk teljes szankciómentességet kapott a Török áramlat vezetékre és a Barátság kőolajvezetékre. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta: a mentességnek nincs időkorlátja. Ennek köszönhetően sikerült megmenteni a rezsicsökkentést és továbbra is Magyarországon lesz a legolcsóbb az energia ára Európában.

Nagyszerű vezető – mondta Donald Trump Orbán Viktorra mutatva (Forrás Orbán Viktor Facebook-oldala)

A találkozás kapcsán számos közös fotó készült, melyek közül az egyik legkifejezőbbet a Fehér Ház osztotta meg a Facebook-oldalán. Mutatjuk is: