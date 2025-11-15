Újabb lebukás! - Még egy bevándorláspárti tiszásról hullt le a lepel - videó

A Tisza Párt közelében mozgó nyugdíjszakértő, Simonovits András korábban arról nyilatkozott, hogy a külföldi munkaerő bevonása elkerülhetetlenné vált. Állítása szerint a bevándorlási folyamatok gyorsítása szükséges, mert a beáramlás már nem megállítható. A párt környezetében nem számít ritkaságnak ez az álláspont: szakértőik mellett egyik európai parlamenti képviselőjük is hangsúlyozta a befogadás jelentőségét - számolt be róla a HírTV.

Most az is kiderült, hogy a párthoz kötődő nyugdíjszakértő kifejezetten támogatóan beszélt a bevándorlásról. Simonovits szerint a népességfogyás kezelésében és a nyugdíjrendszer gondjainak enyhítésében kulcsszerepe lehet a migrációnak.