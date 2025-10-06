Válogatott káromkodás, fenyegetés és tettlegesség: ilyen volt valójában Puzsérék tüntetése

A megbékélés menetét le kellett fújni, ezért az álhírterjesztő Juhász Péter melletti tüntetésre szólított fel Puzsér Róbert. Volt itt minden: undorító káromkodás, fenyegetések és tettlegesség. Bemutatkozott a baloldali „értelmiség”.
Puzsér Róbert vasárnapra eredetileg megbékélés menetét hirdetett, ám azt le kellett mondania, és így maradt a Juhász Péter és félőrült barátja melletti kiállás. Juhász és a magát „Jézus illatának” tartó Látó mindenféle bizonyíték nélkül rágalmazott és vádolt kormánypárti politikusokat, amikor pedig rájöttek, hogy bizony felelni kell a tetteikért, hirtelen beálltak az áldozat szerepébe, akiknek védelem kell.
Állítólag minden tiszásnak ki volt adva, hogy kötelező megjelenni a Kossuth téren, ám még így is csak kevés érdeklődőt tudtak megmozgatni Puzsérék. A felszólalások színvonala pedig egyszerűen gyalázatos volt. Puzsér Róbert Polgári Ellenállás elnevezésű szervezetének eseményén a polgári értékek nyomokban sem voltak megtalálhatók.
Jó példa erre Radics Péter youtuber beszéde is. A trágárkodása miatt elhíresült influencer ugyanis nem hazudtolta meg magát, kötőszóként használta a vállalhatatlan szavakat.
Kénytelen voltam megint összeb…szni valami szart
– így jellemezte saját beszédét Radics. Majd pedig nem sokkal később megjegyezte,
Úgy elküldjük őket a büdös p…csába, hogy azt nem rakják ki az ablakba.
Juhász Péter sem emelte az érte tartott esemény színvonalát. Egy ponton, amikor a kiolthatatlan ellenzéki lángról szónokolt, azt mondta,
egy darab poroltó ehhez a tűzhöz, k…rva kevés lesz. Kib…szottul kevés lesz.
De Levitin Dávid, művésznevén csak Dave sem hasonult meg. A Tisza Párt előtt Márki-Zay Péterért élő-haló influencer az előre fölvett beszédében, otthona kényelméből azzal riogatott,
mi lesz, ha egy szép napon tényleg megjelenik nálam is az ügyészség vagy a TEK, vagy a f…szom tudja, micsoda.
Szintén Dave ékesszólóan arra szólította fel a magyar kormányt, hogy hagyják el az elméjét, amikor azt mondta,
tűnjön a fejemből, b…zmeg!
A tüntetők hangulatáról mindent elmond, hogy a beszédek közben folyamatosan távoztak az emberek a térről, Pajor Tamás színre lépéséig alig maradt valaki. Sickratman, azaz Paizs Miklós Charlie Kirk meggyilkolásáról beszélt minősíthetetlen hangnemben, amikor azt mondta: „Amerikában egy barom agyonlő egy másik barmot”, majd felszólalását természetesen Juhász mosdatásával folytatta.
A felszólalók között az igazi nagyágyú Látó János lett volna, a Zsolti bácsi-ügy informátora, aki szintén felszólalt Puzsér Róberték tüntetésén.
A férfi, akit valójában Lázok Jánosnak hívnak, korábban Juhász társaként szerepelt abban az ügyben, amelyben kitalált pedofil rémtettekről terjesztettek történeteket egy nem létező ózdi gyermekotthonról. A Kossuth téren tartott „beszéde” azonban annyira összefüggéstelen volt, hogy idézni sem igazán lehetett belőle.
Vélhetően a rendezvény fénypontjának szánták a rendezők a színpadra lépő Juhász Pétert, aki nem igazán hálálta meg a neki megelőlegezett bizalmat: a youtuber arról beszélt, hogy ő maga nem fél, majd a miniszterelnök családjáról tett minősíthetetlen kijelentéseket. Azzal folytatta: Semjén Zsolt lényegében „magára húzta” a Zsolti bácsi-ügyet, mondván, ő senkit nem nevezett meg podcastjában. Juhász beszédéből egyetlen dolog rajzolódott ki egyértelműen: semmilyen bizonyítéka nincsen felelőtlen, másokat besározó állításaira.
A tiszások házi humoristája, Aranyosi Péter egy újabb arcát mutatta meg a baloldali "értelmiségieknek". Amikor is odalépett hozzá Varga Ádám riporter és arról kezdte el faggatni, hogyan is mondhat olyat, milyen jó, hogy Ruszin-Szendi a Tisza Párt tagja, mert így legalább van, aki sortüzet vezényeljen, Aranyosi először alig forgó nyelvvel elkezdte pocskondiázni a riportert, majd eltorzult fejjel belemarkolt a riporter fenekébe és ellökte.
Később próbálta magát mosdatni a közösségi oldalakon, hogy valójában ő nem agresszív és nem is erőszakos, csak „nagyon kellett pisilnie” és amúgy a lábára léptek, ezért kezdett dühöngeni – olvasható a Borson.
Puzsért félreérthetetlen helyzetben fotózták le a saját tüntetésén. Kiderült, hogy a véleményvezér már eleve illegális szerektől befolyásolt állapotban érkezett meg az eligazításra, és mint az erkölcs bajnoka fogta, kiment a kocsma mögé és úgy gondolta, tol egy kis kólát. Na nem az italt...
