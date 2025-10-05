Kólával melegít Puzsér, az álhírgyártók találkozójának főszervezője! Nem, nem az innivalóval – videó

Miközben hamarosan kezdetét veszi az álhírgyártók találkozója, nem győzünk szörnyülködni a borzasztó erkölcsi színvonalú résztvevők névsorán. Nem elég, hogy egy önjelölt „prófétát”, a rasszista, nőgyűlölő Látó Jánost emelik a pajzsukra, most a főszervező, Puzsér Róbert bukott le: félreérthetetlen szituációban kapták lencsevégre.

Puzsér félreérhetetlen szituációban: éppen illegális szert fogyaszt

(Forrás: Facebook)

Puzsérnak kell az energia a délutáni Mónikasóhoz

Megdöbbentő felvétel került elő, amelyet egy olyan ember készített, aki maga is felszólalt volna Puzsér Róberték vasárnapi bohózatán. A beszámolók szerint Puzsér Róbert már illegális szerektől befolyásolt állapotban érkezett a szervezői eligazításra, majd miután erkölcsi bajnokként pózolt az emberei előtt, kiment a kocsmája mögé kólázni – nem, nem az üdítőitalt fogyasztotta.

Hihetetlen, hogy mégis ő az, aki szervezkedik! Nem is érdemel többet annál, hogy a vasárnapi álhírgyártók találkozójának fővédnöke legyen, hiszen az esemény már eddig is Mónikasóba hajló élményekkel kecsegtetett, de ezzel felkerült rá az igazi korona!

Egyrészt illegális, amit csinál, másrészt befolyásolja a fiatalokat, akiknek szörnyű példát mutat, harmadrészt a legmagasabb lóról prédikálva osztja az erkölcsi meglátásokat. Miközben hátul a szemeteseknél szívja az illegális szert.

Bizonyára az őrült, szektás, nőgyűlölő, rasszista „önjelölt” prófétát, Látó Jánost nehéz józanon elviselni. De ki mint vet, úgy arat! Hamarabb kellett volna gondolkozni, és nem meghívni az álhírgyártók találkozójára.

Így jár az, akinél egy kritérium van: akivel összeáll hazudjon gátlástalanul, és találja ki a „Zsolti bácsi” nevű fiktív pedofil karaktert.

Az asszony legyen engedelmes!

– hangoztatja fennhangon Látó János, mintha valami középkori falusi kántor lenne. Úgy tűnik, a balliberális ellenzéki álhírgyártók élén Puzsér annyira kétségbe van esve, hogy még leghangosabban harsogott elveiket, az „egyenlőség, szabadságot”, is szembeköpő démonokról, sátáni seregekről, túlvilágról hadováló, a rákot imával gyógyító, „Jézus illatú”, nőgyűlölő prófétával is összefog.