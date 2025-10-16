RETRO RÁDIÓ

Elismerte Ruszin-Szendi: büntetőügyben hallgatták ki, a rendőrség is reagált

Közösségi oldalán ismerte el Ruszin-Szendi Romulusz: büntetőeljárásban hallgatta meg csütörtökön a rendőrség.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.16. 17:47
Módosítva: 2025.10.16. 18:10
Ruszin-Szendi Romulusz Kihallgatás rendőrség

Elismerte Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalán, hogy büntetőeljárásban hallgatta meg őt a rendőrség. Az ügy minden bizonnyal az a kötcsei eset, amikor Magyar Péter embere lökdösött egy riportert. A rendőrség is reagált a garázdasági ügyben történt gyanúsítotti kihallgatásra.

Ruszin-Szendi Romulusz
Elismerte Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalán: büntetőeljárásban hallgatta meg őt a rendőrség (Fotó: Ripost)

A Tisza Párt honvédelmi szakértőjét a Hír TV riportere kérdezte, mielőtt Ruszin-Szendi Romulusz ügyvédje kíséretében belépett volna a rendőrség épületébe Kaposváron – írja a Magyar Nemzet. Hozzátették: ez két dolgot jelenthet, Ruszin-Szendit vagy tanúként, vagy gyanúsítottként hallgatták ki. Utóbbi a valószínűbb. Megjegyezték: az ügy pedig nem lehet más, mint Ruszin-Szendi kötcsei lökdösődése, melynek kapcsán Tényi István garázdaság miatt tett feljelentést.

Válasz helyett többször is meglökte a riportert Ruszin-Szendi Romulusz

A Mandiner riportere a kiszivárgott Tisza Párt-féle többkulcsos adótervezetről kérdezte Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt, csakhogy Magyar Péter bizalmasa ahelyett, hogy válaszolt volna, inkább meglökte a riportert. Többször is.

„Háromszor lökött meg, a harmadik már kicsit durvább volt, ott már könyökkel nekem jött oldalba. Az első kettőnél én kínosan elkezdtem mosolyogni, mert annyira szürreális volt a helyzet, hogy nem tudtam hova tenni. És amikor a harmadiknál így oldalba lökött, akkor már én se vigyorogtam vagy nevettem” – idézte fel később a kamerák kereszttüzében zajlott esetet az érintet riporter, Móna Márk.

Válaszolt a rendőrség

A Magyar Nemzet megkeresésére válaszolt a rendőrség. Ezt írták: „a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak küldött megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy az említett ügyben a mai napon garázdaság vétség gyanúja miatt gyanúsított kihallgatás történt“. A lap hozzátette: a gyanúsított nem lehet más, mint Magyar Péter honvédelmi szakértője, akit Tényi István jelentett fel.

Magyar Péter szerint nincs itt semmi látnivaló

A történtek kapcsán a Tisza Párt első embere, Magyar Péter úgy reagált, hogy a felvételen Ruszin-Szendi Romulusz és a Mandiner újságírója „beszélgettek, nevettek”. Ezt követően a riporter megkísérelt belenézni az egykori vezérkari főnök telefonjába, aki megkérte, hogy ne tegye ezt, majd odébb tolta. Magyar Péter szerint a jelenet azzal ért véget, hogy „megölelték egymást”. 

Íme a felvétel:

 

