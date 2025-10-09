Orbán Viktor: Újra beindul a brüsszeli mosoda

A keddi brüsszeli tisztára mosás után csütörtöki tisztára mosásról posztolt a Facebook-oldalán Orbán Viktor. Majd felsorolta Ursula von der Leyen bűneit.

„A keddi mentelmi szavazás után ma újra beindul a brüsszeli mosoda” – írta csütörtökön Orbán Viktor Fotó: NurPhoto via AFP

„A keddi mentelmi szavazás után ma újra beindul a brüsszeli mosoda. Akit ma tisztára kell mosni, az nem más, mint maga az Európai Bizottság elnök asszonya, Ursula von der Leyen. Nem ez az első bizalmatlansági indítvány az Elnök Asszonnyal szemben. És ez nem is csoda. A bűnlajstrom hosszú: a zöld őrülettel megfojtotta az európai ipart, az amerikaiakkal kötött egy katasztrofális kereskedelmi megállapodást, nyakló nélkül engedi be a migránsokat, és a legsúlyosabb hiba: több mint három éve önti a pénzt az orosz–ukrán háborúba”

– írja Orbán Viktor a Facebook-oldalán. Majd így folytatja: „Ne legyen kétségünk: a balliberálisok ma is megvédik majd az Elnök Asszonyt. Ugyanazok a balliberálisok, akik megvédték a Tisza elnökét a keddi szavazáson. Megvédik egymást, mert ugyanaz a céljuk: befogni minden tagállamot a brüsszeli járomba. Magyarországot is. Ha sikerül nekik, utána »mindent lehet«. Adót emelni, migránsokat beengedni, a háborút pénzelni.

Ehhez azért nekünk is lesz egy-két szavunk. Előbb a mai szavazáson, aztán az októberi békemeneten!”