RETRO RÁDIÓ

Magyarország a béke szigete! – Orbán Viktor egyeztetett Trumppal

„Az előkészületeket megkezdtük” – közölte a miniszterelnök a budapesti Trump és Putyin találkozó kapcsán.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.16. 21:28
Orbán Viktor Vlagyimir Putyin Donald Trump

„Telefonon egyeztettem Trump elnökkel. Az előkészületeket megkezdtük. Magyarország a béke szigete!” – írta Facebook-oldalán csütörtök este Orbán Viktor. Történelmi jelentőségű találkozónak ad otthon Magyarország fővárosa: Budapesten találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Donald Trump, Vlagyimir Putyin
Budapesten találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök. (Fotó: Jorge Silva /  MTI)

Az óriási hírt Donald Trump jelentette be, aki a Truth Social közösségi oldalán nagyon produktívnak nevezte a megbeszélést, amelyen megállapodtak a budapesti helyszínről, és további magas szintű amerikai-orosz előkészítő egyeztetésekről.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu