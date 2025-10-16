Magyarország a béke szigete! – Orbán Viktor egyeztetett Trumppal
„Az előkészületeket megkezdtük” – közölte a miniszterelnök a budapesti Trump és Putyin találkozó kapcsán.
„Telefonon egyeztettem Trump elnökkel. Az előkészületeket megkezdtük. Magyarország a béke szigete!” – írta Facebook-oldalán csütörtök este Orbán Viktor. Történelmi jelentőségű találkozónak ad otthon Magyarország fővárosa: Budapesten találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök.
Az óriási hírt Donald Trump jelentette be, aki a Truth Social közösségi oldalán nagyon produktívnak nevezte a megbeszélést, amelyen megállapodtak a budapesti helyszínről, és további magas szintű amerikai-orosz előkészítő egyeztetésekről.
