Feljelentették Aranyosi Pétert, így magyarázza tettét a humorista

Garázdaság miatt indulhat nyomozás Aranyosi Péterrel szemben. A humorista Puzsér Róberték vasárnapi tüntetésén előbb szavakkal, majd tettekkel esett neki az őt kérdező riporternek.

A Magyar Nemzet úgy tudja, garázdaság gyanújával fordult Tényi István az V. Kerületi Rendőrkapitánysághoz, miután Aranyosi Péter agresszívan lépett fel az őt kérdező riporterrel szemben.

Épp Puzsérék tüncijén forgattam, amikor összefutottam Aranyosi Péterrel. Gondoltam, felteszek neki pár kérdést. Válasz helyett bal kézzel izomból megfogta a fenekemet (fogalmam sincs, milyen szándékkal), majd megpróbált fellökni

– írta közösségi oldalán Varga Ádám. A riporter azt szerette volna megtudni, mit értett a humorista az alatt, hogy örül Ruszin-Szendi Romulusz, a korábbi vezérkari főnök Tisza Párthoz történő csatlakozása miatt, mivel így „már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez”.

A Bors azt írja, Aranyosi szánalmasan magyarázkodik a közösségi médiában. Aranyosi a Facebook-oldalán azt írta, pisilnie kellett, ezért sietett, a riporter pedig szerinte rálépett a lábára, ezért támadt rá vicsorogva, agresszíven. Szerinte így történt. Pechjére videó készült az egészről. Ez valami egészen másról tanúskodik – olvasható a Borson.



