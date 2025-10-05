RETRO RÁDIÓ

Brutális videó: A tiszás humorista, Aranyosi Péter eltorzult fejjel, agresszíven ellökött egy riportert

Aranyosi Péter először alázni próbálta az őt felkérdező riportert, majd fizikai agresszióhoz folyamodott. Van még így helye a közéletben?

Puzsér Róbert a Kossuth térre hirdetett tüntetést az álhírgyártó barátai melletti kiállás jegyében. Miután a Megbékélés menetét le kellett fújni, úgy gondolták, hogy Juhász Péter és még a saját nevét is meghamisító félőrült "próféta" mellé állnak. Mint ismert, Lázok/Látó János találta ki a "Zsolti bácsizást", amit Juhász Péter tényként kezdett el terjeszteni szerte az országban és a közösségi oldalakon. Aztán amikor kiderült, hogy bizony felelősséget kell vállalni a tetteikért és a hatóságok előtt is felelniük - és bizonyítani - kell, hirtelen Juhász Péter lett a nemzet áldozata. Itt jegyeznénk meg: Juhász Péter azóta sem adott választ arra az igazán fontos kérdésre, hogy ha egy pedofilügyben bizonyítékai vannak, miért nem tett feljelentést a rendőrségen...

 

Ezen a bohózatba illő tüntetésen jelent meg a Tisza Párt humoristája, Aranyosi Péter, aki kifejezetten agresszíven fellökte az őt kérdező riportert, Varga Ádámot. Amikor a riporter feltette neki a kérdést, hogyan is mondhatott olyat, hogy 

örül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt tagja, mert valaki legalább tud sortüzet vezényelni,

 akkor először alázni próbálta a riportert, hogy szerinte Varga Ádám nem elég iskolázott ahhoz, hogy erről beszélgetni tudnánk, majd amikor a riporter nem tágított, az egyetlen megoldáshoz folyamodott, amit ismert: az erőszakhoz. 

A riporter bevallása szerint először keményen belemarkolt a fenekébe (!), majd eltorzult arccal megpróbálta ellökni Aranyosi Péter.

Többekben felmerült a kérdés a videót nézve: az erőszaknak van helye a közéletben? És így Aranyosi Péternek van helye a közéletben?

 

 

