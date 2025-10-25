RETRO RÁDIÓ

Közel kétszer annyi embert érdekelt a Békemenet

Magyar Péter mondanivalójára csak a magyarok 17 százaléka volt kíváncsi. A Békemenet sikeresebb volt, mint kihívójáé.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.25. 08:29
Békemenet Magyar Péter Orbán Viktor

A felnőtt magyarok 28 százaléka hallgatta meg Orbán Viktor október 23-ai Békemenet után tartott beszédének „egy részét vagy egészét”, személyesen vagy tv-, illetve online élő közvetítésen keresztül – számolt be róla a Nézőpont Intézet.

A Békemenet sikeresebb volt, mint kihívójáé.
A Békemenet sikeresebb volt, mint kihívójáé. Fotó: Nézőpont Intézet

Ezzel szemben Magyar Péter mondanivalójára csak a magyarok 17 százaléka volt kíváncsi részben vagy egészben – derül ki a Nézőpont Intézetnek az ünnepi rendezvényeket követően készített 500 fős, telefonos kutatásából.

A közvélemény-kutatás nem alkalmas több tízezres tömegek becslésére, mivel a felnőtt népesség 1 százaléka is közel 80 ezer állampolgárnak felel meg. Ugyanakkor a beszédek iránti érdeklődés nagy különbsége arra utal, hogy a Békemenet sikeresebb és Orbán Viktor mondanivalója népszerűbb volt, mint kihívójáé. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu