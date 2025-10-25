Közel kétszer annyi embert érdekelt a Békemenet
Magyar Péter mondanivalójára csak a magyarok 17 százaléka volt kíváncsi. A Békemenet sikeresebb volt, mint kihívójáé.
A felnőtt magyarok 28 százaléka hallgatta meg Orbán Viktor október 23-ai Békemenet után tartott beszédének „egy részét vagy egészét”, személyesen vagy tv-, illetve online élő közvetítésen keresztül – számolt be róla a Nézőpont Intézet.
Ezzel szemben Magyar Péter mondanivalójára csak a magyarok 17 százaléka volt kíváncsi részben vagy egészben – derül ki a Nézőpont Intézetnek az ünnepi rendezvényeket követően készített 500 fős, telefonos kutatásából.
A közvélemény-kutatás nem alkalmas több tízezres tömegek becslésére, mivel a felnőtt népesség 1 százaléka is közel 80 ezer állampolgárnak felel meg. Ugyanakkor a beszédek iránti érdeklődés nagy különbsége arra utal, hogy a Békemenet sikeresebb és Orbán Viktor mondanivalója népszerűbb volt, mint kihívójáé.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre