Szentkirályi Alexandra: sok fővárosi feladatot a kerületi polgármesterek látnak el

Az elmúlt napok eseményei után sokan örömmel konstatáltuk, hogy a fővárosnak mégis vannak forrásai. Hiszen ha több mint 50 milliárd forintot és egy terület rendbe rakását ki tudja gazdálkodni a főváros jelenlegi büdzséjéből, akkor, azt gondolom, jogosak azok a kérdések, hogy eddig miért nem volt pénz. Illetve, ha most van pénz, akkor szeretnénk adni a főpolgármesternek némi ötletet arra, hogy mik azok a feladatok, amiket a fővárosi önkormányzatnak el lehetne végezni annak érdekében, hogy abból a budapesti polgárok is profitáljanak, sokkal élhetőbb, használhatóbb legyen a főváros, mint amilyen most