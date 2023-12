Emelkednek a nyugdíjak, babaváró program: Ezek a változások jönnek 2024-ben

Olyan intézkedésekről van szó, amelyek sok magyar családnak jelenthetnek majd segítséget. A részletekről Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára beszélt a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Elindul az új CSOK Plusz program. Ez egy nagyon kedvezményes hitellehetőség - gyermeket vállaló párok vehetik igénybe. A vállalt gyermekek számától függően akár 50 millió forint értékben is.

Folytatódik a babaváró program is. Ennek keretösszege 11 millió forintra nő. A babaváró összege 10 százalékkal nő tehát. A vissza nem térítendő támogatás összege itt 50%-kal - egyes esetekben még nagyobb mértékben emelkedik.

Pozitív változások a bérekkel kapcsolatban is. Az év végi megállapodásnak köszönhetően a minimálbérek is tovább emelkednek, januárban már az emelt összeg érkezik majd. A minimálbérek több mint három és félszeresükre nőnek a kormányzás kezdete óta. A minimálbérek növekedése a többi bérsávban is emelkedést szokott hozni.

Emelkednek a nyugdíjak. Januártól 6%-kal emelkednek a nyugdíjak, és idős honfitársaink februárban számíthatnak a 13. havi juttatásra is. Az infláció ellen továbbra is védelmet jelent majd a nyugdíjkorrekció.

Ha Brüsszelből megérkeznek a szükséges garanciák, akkor megvalósulhat a nagyobb arányú pedagógus-béremelés is. Ez januártól átlagosan 32%-os béremelést jelent, amit 2025-ben és 2026-ban további emelési hullámok követhetnek.