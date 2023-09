Orbán Viktor: A háborús spekulánsok nyernek, míg az emberek veszítenek a háborún

Kulcsfontosságú kérdések kerültek elő a Kossuth Rádió pénteki Jó reggelt, Magyarország! című adásában, melynek Orbán Viktor volt a vendége. A miniszterelnök a beszéletés elején arról beszélt, hogy ő is dühös az infláció miatt. Az inflációt nem a végzet, hanem az európai politika és a háború hozta össze – tette hozzá. Megjegyezte: Ha azonnal véget érne a háború, akkor jelentősen javulna a gazdasági helyzet. Nyomatékosította: a háborús spekulánsok nyernek, míg az emberek veszítenek a háborún. A szankciót súlyosbították a gazdaság helyzetét.

Magyarország az elejétől fogva ellenezte a háborút és a szankciót

„Háborúpártiak vannak az unióban, és nem békepárti, hanem a háború oldalán áll” – jelentette ki Orbán Viktor, aki emlékeztetett: Magyarország az elejétől fogva ellenezte a háborút és a szankciót, és egy lokális konfliktusnak tekintette azt.

A kormányfő megjegyezte: nem tudjuk kivonni a hatásai alól magunkat annak ellenére, hogy elleneztük a háborút. Ugyanakkor hangsúlyozta: a mostani amerikai elnöknek, ha szándéka lenne, akkor meg tudná állítani a háborút.

A nagykereskedelmi láncok többet emeltek, mint amennyi indokolt lett volna

A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy az inflációban komoly szerepe van a nagykereskedelmi láncoknak, mert többet emeltek, mint amennyi indokolt lett volna. A kormányfő szólt arról is, hogy más országokban a benzinnél és más cikkeknél visszajött az ársapkák intézménye. Orbán Viktor bízik benne, hogy az év végére egyszámjegyű lesz az infláció.

Az ukránok megemelték a tranzitdíjat

Orbán Viktor elmondta, a benzinhez szükséges olaj Oroszországból Ukrajnán keresztül érkezik és Magyarországnak fizetnie kell a cső használatáért. A tranzitdíjat az ukránok egyik napról a másikra 3,5-szörösére emelték, és ez 48 milliárd forintba kerül– jegyezte meg. A kormányfő közölte, a benzinkereskedelmet Magyarországon a magángazdaság intézi és ennek a gazdaságnak a szereplői ezt a többletet azonnal beépítik az árakba, ez pedig meglöki a benzin árát és fél százalékkal növeli az inflációt.

Orbán Viktor azt mondta, az áremelés miatt ellentétes érzelmei vannak, mert miközben nagyon dühös, azt is látja, hogy „szerencsétlen ukránok” az életükért harcolnak, pénzük, fegyverük nincs, túlerővel állnak szemben, ennek ellenére nem a béke, hanem a háború folytatása felé hajlanak és megpróbálnak mindenhonnan pénzt begyűjteni.

„Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy eltérítsük az ukránokat attól, hogy ezt a politikát folytassák” – fogalmazott Orbán Viktor.

A gazdasági helyzet romlása vezethet a háború végéhez

Orbán Viktor elmondta, a béketábor növekedése attól várható, ha az adott országokban az emberek kikényszerítik a békét.

Minél több gazdasági bajt okoz a háború, annál hangosabban teszik majd fel a kérdést: miért csináljuk ezt?

A kormányfő szólt arról is, hogy a rezsicsökkentés fenntartása a mostani helyzetben nagyon sokba kerül, annak ellenére is, hogy idén csökkentek az árak. A miniszterelnök úgy véli: a gazdasági helyzet romlása vezethet majd el a háború végéhez.

Orbán Viktor megjegyezte: Ukrajna nem tudná vívni a háborút, ha nem adnának ehhez pénzt és fegyvereket. Nagyjából 180 milliárd eurót kapott Ukrajna, és nem kerültünk közelebb a háború végéhez.

Ezért nincsen demográfiai kérdés Európában a politika színterén

„Mi úgy gondolkodunk, hogy a most született gyerekek 2103-ban is élni fognak, és ez meghatározza a döntésünket. Nem vagyunk sokan Európában, akik így gondolkodnak” – fogalmazott Orbán Viktor, aki megjegyezte: akiknek nincsenek gyerekei, azokat ez nem érdekli, és gyakran ők vannak többen. Éppen ezért nincsen demográfiai kérdés Európában a politika színterén – tette hozzá. Megjegyezte: egyesek szerint az egyén a legfontosabb a világban. „Ha magamat teszem az első helyre, abból nem lesz család” – közölte Orbán Viktor, aki szerint akkor lesz változás, ha a világban azok lesznek többen, akik szerint nem az egyén áll a középpontban.

„A kormány célja, hogy aki gyereket vállal, az anyagilag jobban éljen, mint aki nem” – nyomatékosította a miniszterelnök, aki szerint a kedvező demográfiai változások elérésében a pénzügyi támogatások mellett a közgondolkodásnak is nagy szerepe van.

Családpolitikai fordulat Brüsszelben?

Orbán Viktor szólt arról is, hogy 160 ezerrel több gyerek született a családpolitikai lépések miatt, de most már mindenkit az érdekel, hogyan lehetne még tovább jutni. A kormányfő szerint egy családbarát koalíció építése zajlik jelenleg Európában, és ez lesz a magyar EU-elnökség egyik legfőbb feladata is.

A szeptember 14. és 16. között megrendezésre kerülő V. Budapesti Demográfiai Csúcson több jeles politikus is részt vesz. A képen balról jobbra: Philip Isdor Mpango tanzániai alelnök, Rumen Radev bolgár elnök, Novák Katalin köztársasági elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Koszticsák Szilárd)

Fordulat kell Brüsszelben, békét kell elérni, és nem olyan Európa kell, amely elzárkózik, hanem nyitott, feladja a genderpropagandát, és a magyarok és lengyelek elleni kettős mércét is feladja – hangsúlyozta a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor szerint egyre több ország és párt kritizálja a brüsszeli bürokráciát és nem áll ki az európai érdekek mellett.

Amerikai érdekeket képvisel Brüsszel

Az ukrán gabonahelyzetről azt mondta a kormányfő, hogy Brüsszel korábban átvert minket, mert nem jutott el az ukrán gabona Afrikába, hanem itt maradt. Kiharcoltuk Brüsszelben, hogy az ukrán gabona nem maradhat itt, és ennek a tilalomnak a hátra ma jár le. Nemzeti hatáskörben mi meg fogjuk hosszabbítani ezt a behozatali tilalmat – nyomatékosította Orbán Viktor, hozzátéve:, hogy Brüsszel egész egyszerűen nem hajlandó az európai emberek oldalára állni ebben az ügyben is amerikai érdekeket képvisel.