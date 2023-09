Orbán Viktor: Magyarország a családok melletti kiállás egyik erős bástyája a világban - Videó!

A kormányfő beszéde előtt Novák Katalin köztársasági elnök is felszólalt, aki így fogalmazott:

"Egymás és a családok szövetségeseiként vagyunk ma együtt" - mondta a köztársasági elnök, hozzátéve: ma a családok szabadságharcát vívjuk.

Kiemelte: a fejlett világba beköszöntött demográfiai tél most jégkorszakba fordul, pedig ha nincs gyermek, nincs jövő. A demográfiai jégkorszak egyre védtelenebbül ér bennünket, "életünk tartóoszlopai, keresztény kultúránk alapvetései recsegnek-ropognak, s ha nem vigyázunk kikezdhetetlennek hitt értékeinkre, önként feláldozzuk magunkat még azelőtt, hogy a beköszöntő jégkorszak áldozataivá válnánk" - fogalmazott az államfő.

Novák Katalin emlékeztetett, hogy szabadságharcos elődeink örökösei vagyunk, s az ő életükön keresztül megtanultuk: a magyarok nem ingyen kapják a szabadságot, újra és újra meg kell küzdenünk érte. Az 1848-as forradalom és szabadságharc mintájára Novák Katalin tizenkét pontban fogalmazta meg, hogy mit kívánnak a magyar családok - hangzott el a Budapesti Demográfiai Csúcs nyitónapján a Szépművészeti Múzeumban.

Orbán Viktor: Egy háború árnyékában ülünk itt

Orbán Viktor kormányfő a beszéde elején azt mondta, két év telt el az utolsó csúcs óta. Azóta a világ megváltozott egy háború árnyékában ülünk itt - tette hozzá. Szerencsére jó dolgok is történtek, így az olasz jobboldal megnyerte a választásokat, ez az utolsó pillanatban történt.

A két ország közötti barátság veretes, mert mindkét nemzet a szabadságharcosok hazája - mondta Orbán. Mindkét országban tudják, hogy tekintély nélkül nincs szabadság, és a családok a nemzetek alapjai.

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy Bulgária az illegális migráció elleni védelemben, és az energiabiztonság terén is fontos partnere Magyarországnak. A magyar kormányfő külön köszöntette az azeri és a bosnyák küldöttséget is. Magyarország lelkiismereti ügynek tekinti a keresztények védelmét világszerte.

Magyarország a családok melletti kiállás egyik erős bástyája a világban, a támadások csak megkeményítenek minket

- hívta fel a figyelmet Orbán.

Orbán Viktor: Európát még mindig egy progresszív és liberális elit vezeti!

"Európát még mindig egy progresszív és liberális elit vezeti" - mondta a kormányfő. - Európa fontos kérdései helyett mindenféle sületlenséggel és képtelenséggel van ez az elit elfoglalva - tette hozzá.

A szovjet időkben a folyók folyásrendjét akarták megváltoztatni, míg az EP arról döntött, hogy a férfiak szülhetnek. Mindkét dolog hatalmas képtelenség

- hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Orbán Viktor szólt arról is, hogy az Eurobarométer mérései sem olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek az embereket érdeklik, hanem csak az elit félelmeit vetik ki.

"A nyugati politikát mára a liberálisok meghekkelték antropológiai és stratégiai értelemben"

"Az európai polgárokat az érdekli, hogyan tudnak biztonságban élni, és családot alapítani, mégsem ez a legfontosabb dolog az európai politikában" - mondta a kormányfő. - A nyugati politikát mára a liberálisok meghekkelték antropológiai és stratégiai értelemben. A progresszív liberálisok elterjesztették azt, hogy az egyén a legfontosabb - tette hozzá. Orbán Viktor szerint a liberálisok mindenben zsarnokságot látnak, akik az egyéni vágyakat korlátozni akarja. A szabadsághoz legalább két ember kell, mert aki egyedül van az magányos - fejtette ki a kormányfő.

A nyugati elitek gondolkodása kész agyrém

A liberálisok félelmeket keltenek a jövőt illetően - mondta Orbán Viktor. A stratégiai szintű félelem fenntartása a liberálisok legfőbb célja - tette hozzá. A nyugati elitek gondolkodása kész agyrém.

Ez a gondolkodásmód abban akadályoz meg minket, hogy a demográfia kérdését egyáltalán azonosítsuk, mert ehelyett karbonkvótákról és genderkvótákról beszél az európai elit - fejtette ki a kormányfő. Orbán Viktor szerint a demográfiai fórum foglalkozik a legfontosabb kérdésekkel.