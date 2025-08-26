RETRO RÁDIÓ

Három részre szakad az ország, kiadták a riasztást

Korai volt temetni a nyarat!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.26. 18:00
veszélyjelzés kánikula nyár

Hiába lesz jövő héttől szeptember, most még augusztus van, az időjárás pedig még egyszer alaposan befűt nekünk! Olyannyira, hogy napokon belül akár 37 fok is lehet!

2586479_5579217DBZOL20210629024-scaled
Pár napig még nyár lesz (Fotó: MTI)

Csütörtökön például három részre szakad az ország: 10 vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást magas középhőmérséklet miatt – derül ki HungaroMet veszélyjelzési térképéről.

Fotó: met.hu

Lássuk, milyen időre számíthatunk a következő napokban a Köpönyeg.hu meteorológiai portál prognózisa szerint!

Szerdán újra igazi strandidőre készülhetünk, a sok napsütés mellett tovább erősödik a meleg: a hőmérséklet 28 és 34 fok közé kúszik. Csapadék nem valószínű.
Csütörtökön országszerte kánikula valószínű sok napsütéssel, eső nélkül. A maximum 30–37 fok között tetőzhet.
Pénteken szintén ragyogóan napfényes idő ígérkezik, igaz, nyugaton már megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és ott helyenként zivatar is kialakulhat. Rekkenő hőség, többfelé forróság jellemzi a napot, 35 fok körüli csúcsértékekkel.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu