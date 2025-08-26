Három részre szakad az ország, kiadták a riasztást

Hiába lesz jövő héttől szeptember, most még augusztus van, az időjárás pedig még egyszer alaposan befűt nekünk! Olyannyira, hogy napokon belül akár 37 fok is lehet!

Pár napig még nyár lesz (Fotó: MTI)

Csütörtökön például három részre szakad az ország: 10 vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást magas középhőmérséklet miatt – derül ki HungaroMet veszélyjelzési térképéről.

Fotó: met.hu

Lássuk, milyen időre számíthatunk a következő napokban a Köpönyeg.hu meteorológiai portál prognózisa szerint!

Szerdán újra igazi strandidőre készülhetünk, a sok napsütés mellett tovább erősödik a meleg: a hőmérséklet 28 és 34 fok közé kúszik. Csapadék nem valószínű.

Csütörtökön országszerte kánikula valószínű sok napsütéssel, eső nélkül. A maximum 30–37 fok között tetőzhet.

Pénteken szintén ragyogóan napfényes idő ígérkezik, igaz, nyugaton már megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és ott helyenként zivatar is kialakulhat. Rekkenő hőség, többfelé forróság jellemzi a napot, 35 fok körüli csúcsértékekkel.