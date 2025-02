Mutatjuk, hogy hol van még hó az országban: most erre figyelmeztet a meteogyógyász

Továbbra is marad a fagypont alatti éjszakai hőmérséklet, néhol -10 Celsius-fok alá is eshet a hőmérő higanyszála. Napközben akár +5 Celsius-fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. A nagymértékű hőingadozás megviselheti a szervezetünket. A havat kedvelőknek jó hír, hogy még a napokban, az ország több pontján megmarad a hótakaró, köztük a Normafánál is.

Néhol még megmaradt a hó (Fotó: pexels.com – Képünk illusztráció)

Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója a szélsőséges időjárásnak a szervezetünkre gyakorolt negatív hatásairól beszélt.

Egyelőre nem tágít a fagyhullám és az anticiklon, ez azt jelenti, hogy továbbra is elhúzódóan jelentkeznek ennek a terhelő problémái. Egy-két fokkal enyhül az éjszakai fagy, de még mindig az erős tartományban található a hőmérsékleti érték. A reggeli órákban akár egy óra alatt öt fokos hőmérséklet-változás is bekövetkezhet

– mondta a meteogyógyász, aki azt is elárulta, hogy milyen tüneteket érzékelhetnek az időjárás-érzékenységgel küzdők: fejfájás, keringési problémák, vérnyomás-ingadozás.

Ha valaki imádja a téli sportokat és úgy döntene, hogy ebben a szép, tiszta időben, síelne még egy nagyot ebben a szezonban, annak most érdemes ezt megtennie, hiszen jövő héttől beindul a sokak által várt enyhülés, így lassan vége lesz a szezonnak.

Hol van még hó Magyarországon?

Mátraszentistván

Eplény

Visegrád

Normafa

– írja a Síelők.hu internetes portál.