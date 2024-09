Eső, zivatar, széllökés – Rengeteg vármegyére adtak ki riasztást

A következő napokban gyakorlatilag minden vármegyére jut elsőfokú riasztás: eső, zivatar és széllökés a „menü”. Máris eláruljuk, mi látható a HungaroMet veszélyjelzési térképén!

Több vármegyére is riasztást adtak ki zivatar, eső és széllökések miatt

Csütörtökön „csak” zivatar (Baranya, Bács-Kiskun vármegye) és eső (Vas és Zala vármegye), pénteken azonban már a zivatar (Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye), eső (Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Vas, Veszprém, Zala vármegye) és széllökés (Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém vármegye) borzolja a kedélyeket. Szombaton Fejér vármegye sem ússza meg, ahogy Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém vármegyében, úgy a várt legerősebb széllökések ott is meghaladhatják a 70 km/h-t – a HungaroMet veszélyjelzési prognózisa szerint!

Most pedig lássuk, mit mutat a Köpönyeg.hu meteorológiai portál előrejelzése a következő napokra!

Csütörtökön nyugaton erősen megnövekszik a felhőzet, és ott már esőre, záporesőre is lehet számítani. Az ország többi részén még többórás napsütés várható, aztán délutántól-estétől mindenhol felhősödés kezdődik. A Dunántúlon az északnyugati szél megélénkül, helyenként erőssé is válhat. A nappali hőmérséklet általában 20 és 28 fok között alakul.

Pénteken sok helyen lehet számítani esőre és záporra, különösen a keleti országrészben zivatarok is előfordulhatnak. Jelentős mennyiségű csapadék várható. A Dunántúlon az északnyugati szél megerősödik, északnyugaton időnként viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet széles skálán mozog majd, 11 és 26 fok között.

Szombaton az ország nagy részén erősen felhős vagy borult idő várható, sok helyen esővel, záporral, helyenként jelentős mennyiségű csapadékkal. A nyugati szél több helyen megerősödik, az Északnyugat-Dunántúlon viharos lökések is előfordulhatnak, ami a közlekedést nehezítheti. A hajnali hőmérséklet 9 és 17 fok között alakul, napközben pedig 12 és 19 fok között várható. Az esős idő és a szél miatt az utakon csúszós felületekre, erős oldalszélre kell készülni.