Egy nap alatt újabb 10 fokot zuhan a hőmérséklet

Aki azt gondolta, hogy a vasárnapról hétfőre tapasztalt lehűlés durva volt, annak van egy rossz hírünk: készülhet a héten várható újabb hőmérséklet csökkenésre!

Egyre barátságtalanabb arcát mutatja az ősz: eső és lehűlés vár ránk a héten (Fotó: Frank Yvette)

A HungaroMet 7 napos prognózisa szerint ugyanis a pénteki 29 fokos maximumot egy 10 fokos lehűlés követi és szombaton legfeljebb 19 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála. Ráadásul a héten mindössze szerdán nem valószínű csapadék az előttünk álló napokon... Mi több, péntekre öt vármegyére (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye) elsőfokú riasztást adtak ki zivatar miatt!

Péntekről szombatra 10 fokot csökken a csúcshőmérséklet (Fotó: met.hu

Most pedig lássuk, mi vár ránk a következő napokban a Köpönyeg.hu előrejelzése szerint!

Szerdán sok napsütés lesz gomolyfelhőkkel. Több gomolyfelhő főleg keleten, és a nyugati határ mentén fordulhat elő, ezeken a területeken néhol zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél időnként megélénkül, de a déli óráktól a Dunántúlon a szél iránya déliesre vált. Délutánra 23 és 29 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Csütörtökök kezdetben sok napsütés várható, de nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délutánra nyugaton már esőre és záporokra is számítani lehet. A hőmérséklet csúcsa körülbelül 25 fok körül alakul. Estétől az északnyugati szél megélénkül.

Pénteken nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, több helyen esővel, záporral. A Dunántúlon jelentős mennyiségű csapadékra van kilátás. Az északi szél sokfelé megerősödik, különösen az Észak-Dunántúlon, ahol viharos széllökések is lehetnek. A hajnali hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, míg a délutáni órákban többnyire 18 és 25 fok közötti értékekre lehet számítani.