Őrült időjárás: nyári meleg után 15 fokos lehűlés jön

A hétvégére ragyogó nyári időt ígérnek az időjósok, a jövő héten azonban egy hidegfront okozhat 15 fokos lehűlést. Bár a hétfő még meleg lesz, de aznap délutánra már erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, elszórtan zápor is előfordulhat. Viharossá fokozódhat a délnyugati, majd az északnyugati szél.

Illusztráció / Fotó: Shutterstock

E hét közepén forró levegő áramlott be a Kárpát-medencébe, aminek a hatására a napi csúcshőmérsékletek 25 fokig emelkedtek. A legmelegebb a hétvége folyamán lesz, akár 30 fokot meghaladó hőmérsékletre is számíthatunk vasárnap. Ezután viszont a Köpönyeg előrejelzése szerint ismét jelentős lehűlés következik be, kedden ugyanis újfent hidegbetörés várható, ami miatt szerdára 15 fokkal esnek vissza a maximumok, éjszaka pedig egyes helyeken még talajmenti fagy is előfordulhat.

Grafika: koponyeg.hu

Az orvosmeteorológus szerint a reggeli hideg idő és a helyenként megélénkülő szél miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, a mozgásszervi betegségekben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet, átmenetileg azonban a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak.