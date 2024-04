Brutális terhet jelent a szervezetre ez az időjárás – meglepő dolgot mondott a meteogyógyász

A napokban tapasztalható időjárás hullámzása olyan terheléseket ró a szervezetedre, amire nagyon oda kell figyelned. Az érkezett gyenge hidegfrontra, valamint a következő napok időjárásának szervezetünkre való veszélyeire hívta fel a figyelmet a szakember.

Folyamatosan hullámzik az időjárás – hívta fel a figyelmet a meteogyógyász. Fotó: Köpönyeg

Bár ez a hidegfront jelentős felfrissülést hoz, az erre érzékenyek kedélyállapotát is befolyásolja majd

– jegyezte meg dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. A korábbi napokénál valamivel hidegebb levegő beáramlása, valamint az enyhe légmozgás nagyon rövid időre pár fokkal csökkentette ugyan a hőmérsékletet, de ez az állapot nem tartós. Ami pedig a csapadékot illeti, nem kell rá számítanod, amire viszont igen, az a frontok hatása.

A szakember szerint a legnagyobb problémát az okozza, hogy egy hullámvasúton ülünk, és ehhez a hullámzáshoz nehéz alkalmazkodnia a szervezetünknek. Az áprilisban tapasztalható júniusi hőmérsékletek között olykor megesik olyan, mint amilyen a szerdán kezdődő, csütörtökön véget érő enyhülés volt. Ezeknek a folyamatoknak a következményeit érezheted te is magadon: görcsös, fejfájásos, keringési rendszert terhelő tünetek, bizonytalanságérzet, szédüléses panaszok, ingadozó vérnyomás lesz a jellemző. Ha mindez nem lenne elegendő, a közhiedelemmel ellentétben nem csak az idősek szenvednek ezektől a változásoktól:

Sok ember számára komoly életminőségi romlást okoz, nemcsak az időseknél. Az erre érzékenyek közé tartoznak a tinédzserek is.

Ami pedig a bizonytalanságérzetet illeti, aki nem tudja előre, hogy mire kell számítson, nem tudja, mennyire jól tud majd teljesíteni a hétköznapokban, ettől szorongóvá válhat, aminek pánikszerű reakciók lesznek a következményei – állítja dr. Pintér Ferenc a frontérzékenyekről.

A szerdai és a csütörtöki enyhe időjárás után pénteken sok napsütésre számíthatsz, csak kevés fátyolfelhő lesz az égen – jelezte előre a Köpönyeg. Mint írták, a csapadék szinte teljesen kizárt, viszont az északnyugati szél megélénkülhet. Folytatódik a hőmérséklet emelkedése, így 23-26 Celsius-fok köré kúszik a nappali hőmérséklet.

A szombati és a vasárnapi időjárás is hasonló lesz. Előbbin ugyan fátyol- és gomolyfelhők zavarhatják meg a napos időt, a hőmérséklet így is tovább emelkedik majd. Napközben akár 27 Celsius-fok körüli értékeket is mérhetsz. Vasárnap pedig a napos, száraz időnek köszönhetően akár már 30 Celsius-fok is lehet.